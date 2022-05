JetBlue lancia un’opa ostile sulla rivale Spirit: è battaglia nei cieli americani

Spirit Airlines aveva rifiutato la proposta di acquisizione di JetBlue per una fusione con Frontier Airlines. Il Ceo Hayes agli azionisti: “Convincente il board a trattare”

È battaglia nei cieli americani. La compagnia aerea low cost statunitense JetBlue Airways ha lanciato un’opa ostile sulla rivale Spirit Airlines, che aveva rifiutato il piano di acquisire JetBlue per 33 dollari per azione a favore di una fusione con Frontier Airlines.

JeBlue ha offerto 30 dollari per azione, tutti i contanti, e ha depositato un documento in cui il gruppo chiede agli azionisti di Spirit di votare “no” alla proposta di fusione con Frontier nel corso dell’assemblea in programma il prossimo 10 giugno.

“JetBlue offre più valore con un premio in contanti, più certezza e più vantaggi per tutte le parti interessate”, ha scritto il ceo di JetBlue Robin Hayes in una lettera inviata agli azionisti di Spirit. “Frontier offre meno valore, più rischi, nessun impegno sugli incarichi”, aggiunge.

La società ha inoltre affermato che l’acquisizione di Spirit le darebbe accesso a una vasta flotta di aerei Airbus, piloti addestrati e la capacità di competere meglio contro i “Big Four” degli Stati Uniti, compagnie aeree che controllano la maggior parte degli Stati Uniti mercato.

JetBlue ha infine fatto sapere che la sua precedente offerta di 33 dollari per azione è ancora sul tavolo se Spirit decide di negoziare. “Se gli azionisti di Spirit votano contro la transazione con Frontier e obbligano il board di Spirit a negoziare con noi in buona fede, lavoreremo per una transazione consensuale a 33 dollari per azione”, ha fatto sapere JetBlue.

In questo contesto occorre sottolineare che la compagnia ha una partnership con American Airlines, che potrebbe rappresentare un ostacolo per l’approvazione della transazione da parte dell’Antitrust.

Immediata la reazione di Wall Street dove il titolo JetBlue cede il 4,77% del suo valore a 9,58 dollari per azione, mentre le azioni Spirit salgono dell’12,2% sfondando quota 19 dollari.