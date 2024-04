Iveco, ribaltone al vertice: Persson nuovo Ceo, Marx torna in Cnh. Analisti sorpresi e il titolo va giù

Olof Persson entrerà in carica dal primo luglio, mentre Gerrit Marx tornerà in Cnh dove prenderà il posto di Scott Wine. Analisti: “Notizia inaspettata”. Sul titolo pesa anche lo stacco cedola

Titolo Iveco in profondo rosso, zavorrato dallo stacco cedola dal cambio al vertice. Con un annuncio che ha sorpreso analisti e investitori, la società ha annunciato che dal primo luglio, Olof Persson, attuale consigliere d’amministrazione, occuperà la poltrona di amministratore delegato al posto di Gerrit Marx che invece tornerà in Cnh Industrial, dove era già stato presidente della divisione Commercial and Specialty Vehicles dal 2019 al 2021 (quando Iveco Group è stata scorporata da Cnh), e dove prenderà il posto dell’attuale Ceo Scott Wine, la cui richiesta di lasciare l’azienda al termine dell’attuale ciclo di business plan triennale per perseguire altri interessi è stata accettata dal consiglio d’amministrazione.

Il titolo Iveco in Borsa: pesa anche lo stacco cedola

Il titolo cede il 3,46% a 11,72 euro per azione, realizzando la peggior performance del Ftse Mib. A pesare è però anche lo stacco del dividendo da 0,22 euro per azione. Le azioni a inizio aprile avevano toccato il record di 14,61 euro per azione (14,58 euro alla chiusura). Tuttavia, da inizio anno al top di aprile, hanno messo a punto una volata di circa l’80%.

“La notizia è giunta in modo totalmente inaspettato, come dimostra la decisione di Cnh Industrial di rimandare il Capital Markets Day. Secondo noi la tempistica non è ideale (a breve distanza dalla presentazione del nuovo piano industriale di Iveco Group e prima del Cmd di Cnh). Per questo motivo, ci aspettiamo della volatilità potenziale sui titoli di entrambe le societa’”, spiegano gli analisti di Intesa Sanpaolo, sottolineando che “l’ampia esperienza di Persson nel settore industriale dovrebbe rassicurare in certa misura gli investitori sulla continuità potenziale dell’esecuzione del piano industriale, con la conferma delle principali linee guida strategiche del gruppo”.

Olof Persson nuovo Ad di Iveco, Marx si sposta in Cnh

Olof Persson ha partecipato attivamente allo sviluppo dei piani presentati nel Capital Markets Day di marzo e ha alle spalle una notevole carriera nell’automotive, avendo anche svolto il ruolo di Ceo stato di Volvo Group.

“A nome di tutte le persone di Iveco Group vorrei ringraziare Gerrit per la sua energica ed efficace leadership negli ultimi due anni e mezzo e augurargli ogni successo nel ruolo che andra’ ad assumere. Siamo fortunati che Olof, con la sua consolidata esperienza nel settore, diventi Ceo, garantendo continuita’ nell’esecuzione dei piani presentati a marzo”, ha detto Suzanne Heywood, chair di Iveco group.

In Cnh Industrial Marx è chiamato a “portare la stessa energia e focus che ha così efficacemente dimostrato guidando Iveco Group”, ha continuato Heywood, in un momento in cui Cnh deve fare i conti con “un ciclo di ribasso del mercato finale ponendo l’accento sulla gestione delle scorte e dei costi, sull’espansione dei margini e sullo sfruttamento del pieno potenziale del nuovo stack tecnologico”.

Negli oltre tre anni in cui Wine è stato Ceo, Cnh è diventata un pure-play nel settore agricolo e delle costruzioni dopo la scissione da Iveco Group ed è ora quotata esclusivamente alla Borsa di New York. In questo periodo l’azienda ha riportato ricavi ed Ebit margin record, più che raddoppiato le spese di ricerca e sviluppo, ha lanciato iniziative di miglioramento dei margini e di incremento del valore ed entro maggio 2024 avrà restituito agli azionisti più di 3 miliardi di dollari sotto forma di dividendi e riacquisti di azioni. I risultati finanziari del primo trimestre di Iveco Group saranno presentati da Gerrit Marx, come previsto, il prossimo 10 maggio.