Italiani e italiane più ricchi al mondo: chi sono? Ecco i primi 10, secondo Forbes. Solo 2 le donne Il testa sfida tra Arnault e Musk

Ferrero, Armani e Berlusconi i primi tre. Al quarto posto la prima donna, Landini Aleotti di Menarini

Chi sono le italiane e gli italiani che rientrano nella classifica dei più ricchi al mondo?.

Sul sito di Forbes campeggia la lista dei miliardari aggiornata ogni giorno. Ecco i primi 10 che chiudono il 2022

GIOVANNI FERRERO – In cima alla classifica si conferma il patron della Nutella che si trova anche alla 30esima posizione nella classifica del mondo, con i suoi 35 miliardi di euro

GIORGIO ARMANI – Al secondo posto in Italia, Re Giorgio si trova al 353esimo nel mondo, che chiude i conti di fine anno con 6,6 miliardi di dollari

SILVIO BERLUSCONI (E FAMIGLIA) – Con 200 milioni di euro in meno di Armani, per un totale di 6,4 miliardi, Silvio Berlusconi (e alla sua famiglia) si trova al terzo posto sul podio degli italiani più facoltosi. Nel mondo la loro posizione è la 378esima

MASSIMILIANA LANDINI ALEOTTI – Il quarto posto in Italia è detenuto da una donna, Massimiliana Landini Aleotti, che insieme alla sua famiglia rappresenta l’azienda farmaceutica Menarini con un patrimonio di 5,2 miliardi di dollari. Nel mondo si trova al numero 487 della classifica

PIERO FERRARI – Quinto posto per l’erede del Cavallino che si posiziona al 589esimo con i suoi 4,6 miliardi di dollari che mette da parte soprattutto grazie alla proprietà delle azioni Ferrari (al 10,2%)

SERGIO STEVANATO – Sesto italiano più ricco al mondo è Sergio Stevanato, presidente del Gruppo Stevanato, che si occupa principalmente di produrre fiale di vetro per i vaccini e altre forme di packaging per i medicinali. Insieme alla sua famiglia, con 4,4 miliardi di dollari, è in 613esima posizione in generale.

PATRIZIO BERTELLI – Dopo Stevanato, al numero 627 della classifica, si incontrano Patrizio Bertelli, amministratore delegato del Gruppo Prada, e i suoi 4,3 miliardi di dollari

MIUCCIA PRADA – Con 4,3 miliardi di dollari, ottava in Italia e 628esima al mondo, in classifica c’è anche quindi Miuccia Prada, legata a Bertelli anche in matrimonio

GIUSEPPE DE’LONGHI – Quattro miliardi di dollari nel settore degli elettrodomestici portano Giuseppe De’ Longhi e la sua famiglia, alla posizione numero 692 nel mondo, la decina per la sola Italia.

AUGUSTO E GIORGIO PERFETTI – Decima posizione (700 in generale) per i fratelli Augusto e Giorgio Perfetti dell’azienda italo-olandese Perfetti Van Melle, specializzata in caramelle e dolcetti. Il loro patrimonio è di 3,9 miliardi di dollari

Arnault e Musk in altalena sul tetto del mondo

Il francese Bernard Arnault, amministratore delegato del gruppo del lusso Lvmh, e la sua famiglia sono stati brevemente in cima alla classifica di Forbes delle persone più ricche del mondo, con 185 miliardi di dollari, scalzando per poco tempo l’americano Elon Musk, numero uno di Tesla, SpaceX e Twitter.

Il 73enne uomo d’affari francese e la sua famiglia sono stati in cima alla classifica (che è online e in tempo reale), mentre la fortuna di Elon Musk diminuiva, in parte a causa del forte calo del prezzo delle azioni di Tesla alla Borsa di New York nelle ultime sedute. Tuttavia poco dopo Musk (con un patrimonio di 184,9 miliardi di dollari) è tornato di nuovo davanti a Bernard Arnault (184,7 miliardi).

Al terzo posto si trova l’uomo d’affari indiano Gautam Adani (134,8 miliardi), mentre Jeff Bezos (111,3 miliardi), fondatore di Amazon, al quarto. Bernard Arnault aveva già occupato il primo posto per qualche ora nel maggio 2021. La fortuna del miliardario francese ha beneficiato di recente del balzo dei risultati di Lvmh, la principale azienda di beni di lusso al mondo, il cui utile netto ha raggiunto i 12 miliardi di euro nel 2021.