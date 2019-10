Italia Independent: semestre in rosso, si dimette l’Ad

La società di lifestyle fondata da Lapo Elkann attraversa un momento difficile: conti in rosso nel 2019, l’Ad Pietribiasi lascia dopo soli 7 mesi.

Non trova pace Italia Independent, la “creatura” di Lapo Elkann: la società di occhialeria ha registrato un semestre praticamente drammatico, con soli 4 milioni di ricavi (-64% rispetto allo stesso periodo del 2018) e soprattutto con gli 1,77 milioni di utile dello scorso esercizio che sono ora diventati 12 milioni di perdite. Il risultato particolarmente deludente ha fatto emergere tensioni nel management: è infatti notizia di oggi che l’amministratore delegato della società quotata in Borsa, Marco Pietribiasi, ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato, per divergenze strategiche, dopo appena sette mesi dall’inizio del mandato. Pietribiasi, nominato lo scorso aprile dopo l’uscita di scena di Giovanni Carlino, ha lasciato anche il ruolo di consigliere di amministrazione della società.

Si attende ora per la prossima settimana (precisamente per venerdì 18 ottobre, salvo slittamenti) la presentazione del nuovo e a questo punto importantissimo business plan, per un brand nato e cresciuto con gli occhiali, ma che ambisce – al momento tra mille difficoltà – a una dimensione lifestyle a 360 gradi. In soccorso di Italia Independent è subito venuto il suo fondatore, Lapo Elkann, che insieme al consigliere Giovanna Dossena ha fatto sapere di confermare “la volontà di supportare Italia Independent e il suo team – si legge in una nota – nella fase di rilancio e implementazione del nuovo business model, con l’obiettivo di costruire un solido futuro per la società e il marchio”.

Un futuro invece alquanto incerto: tra gennaio e giugno di quest’anno sono stati venduti alcuni asset e chiusi business ritenuti non strategici, procedendo a una cura dimagrante che nei piani dell’ormai ex Ad Pietribiasi avrebbe dovuto dare i frutti adesso.