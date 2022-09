Italia-Brasile 3 a 2: al MAXXI venerdì 23 settembre va in scena il monologo di Davide Enia

“Italia-Brasile 3 a 2, il ritorno” è lo spettacolo di Davide Enia che alle 21 al MAXXI a Roma racconta la memorabile partita Italia-Brasile del 1982

Italia-Brasile 1982, chi non ricorda la partita che aprì le porte agli Azzurri campioni del mondo? Questa sera al MAXXI, il Museo per le arti del XXI Secolo, alle 21 Davide Enia porta il suo spettacolo “Italia-Brasile 3 a 2. Il ritorno”. È un vero e proprio caso teatrale, da sempre in tournée, portato in giro nei teatri d’Europa che racconta – minuto per minuto – come una famiglia allargata ha seguito e vissuto quella partitissima Italia-Brasile che il 5 luglio 1982 ha incollato alla tv milioni di persone. Una vittoria, quella dell’Italia sul Brasile “storica“ quanto insperata, che aprì la strada alla finale Italia-Germania 3-2, apice dell’orgoglio calcistico nazionale di tutti i tempi. “Il caos prodigioso dello spettacolo che diventa vita e della vita che diventa spettacolo”, così lo presenta la casa editrice Sellerio che ha pubblicato il monologo nel 2010.

Italia-Brasile 1982: dalla partita allo spettacolo

Lo spettacolo racconta non solo le fasi altalenanti e febbrili dello scontro di due leggendarie nazionali di calcio, dal primo gol di Paolo Rossi all’ultima parata di Zoff: il vero protagonista è il gruppo di parenti e amici che, stipati di fronte al nuovo apparecchio TV a colori acquistato per l’occasione, vive i 90 minuti della sfida tra riti, scaramanzie, esaltazioni, depressioni, imprecazioni e devozioni.

Italia-Brasile 3 a 2 riesce a passare con eleganza dai comici microeventi del tinello palermitano in cui si ritrova riunita la famiglia palermitana a drammatiche partite in cui letteralmente ci si giocava la vita. Intriso di spirito popolare, grazie ad una sorprendente reinvenzione linguistica che parte dal dialetto palermitano, il testo è anche un racconto di formazione di commovente umorismo. Chiunque ha visto la partitissima, ricorda il dove e il quando della visione perché quella sfida è diventata il mito fondante di una generazione che usciva dalle contraddizioni degli anni ’70 e abbandonava per sempre il bianco e nero.

Davide Enia: chi è l’autore di Italia-Brasile 3 a 2

L’autore dello spettacolo, Davide Enia, nato a Palermo nel 1974, è drammaturgo, attore e romanziere, autore e interprete di «Italia-Brasile 3 a 2» (pubblicato da Sellerio nel 2010). Al MAXXI le musiche in scena sono di Giulio Barocchieri e Fabio Finocchio, le luci di Paolo Casati, il suono è affidato a Paolo Cillerai, la produzione è diTeatro Metastasio di Prato, Fondazione Sipario Toscana con la collaborazione alla produzione di Fondazione Armunia, Castello Pasquini Castiglioncello-Festival Inequilibrio. Biglietto 15 euro.

Italia-Brasile 1982: la parata decisiva di Zoff VIDEO