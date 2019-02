Italgas: conti in crescita nel 2018, in forte rialzo il dividendo

L’utile netto sale del 7,1% a 313,7 milioni – In forte crescita Ebitda ed Ebit – Cda convoca assemblea per il 4 aprile

Italgas ha chiuso il 2018 con ricavi pari a 1,176 miliardi, in crescita del 4,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In forte rialzo anche Ebitda (+8,2%) ed Ebit (8,5%), arrivati rispettivamente a 839,5 e 453,5 milioni di euro. L’utile netto si è assestato a quota 313,7 milioni di euro, in salita del 7,1%.

Stabili gli investimenti tecnici, pari a 522,7 milioni, mentre il flusso di cassa netto da attività operativa si attesta a 718,7 milioni (+30,8%).

Sul fronte dell’M&A, nel 2018 sono state concluse sette operazioni per 110mila PdR (punti di raccolta), per un valore di 215 milioni, a fronte di un indebitamento finanziario netto di 3,81 miliardi (+2,5%). In tutto i contatori attivi sono pari a 7,56 milioni per una reti distribuzione gas di circa 70mila chilometri.

Per quanto riguarda l’evoluzione prevedibile della gestione, la società guidata da Paolo Gallo indica nel 2019 “il perfezionamento di ulteriori iniziative di sviluppo per linee esterne, che consentiranno di rafforzare la presenza territoriale anticipando gli effetti delle future gare d’ambito in termini di crescita del perimetro di attività”.

“I brillanti risultati ottenuti anche nel 2018 sono il frutto della determinazione con cui sono stati perseguiti e migliorati gli obiettivi del piano industriale e rimarcano un percorso di crescita, iniziato nel novembre 2016 con il ritorno in Borsa della società, che ha creato valore per gli azionisti e le comunità servite”. Questo il commento dell’amministratore delegato di Italgas Paolo Gallo. “I principali indicatori come Ebit e utile netto – ha aggiunto – registrano anche per questo esercizio importanti incrementi, rispettivamente pari a +8,5% e +7,1%, e riflettono l’efficace gestione operativa che ha portato a una riduzione dei costi del 3% rispetto all’anno precedente e del 19% rispetto al 2016, per complessivi 80 milioni di euro circa, pur in presenza di un ampliamento del perimetro aziendale. Con le acquisizioni realizzate nell’anno il gruppo è ulteriormente cresciuto rafforzando la presenza in aree del Paese che presentano grandi potenzialità di sviluppo e dalle quali ci attendiamo, nei prossimi anni, risultati di rilievo”.

In virtù dei risultati raggiunti, il consiglio di amministrazione di Italgas ha deciso di proporre all’assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 0,234 euro per azione, in crescita del 12,5 per cento rispetto al 2017.

Italgas ha annunciato anche la convocazione dell’assemblea degli azionisti per il prossimo 4 aprile.