Italgas acquista 19 concessioni nel Centrosud e Sardegna

L’accordo, del valore di circa 68,6 milioni, prevede l’acquisizione delle concessioni da Conscoop e porterà circa 50.000 nuovi clienti

Italgas ha siglato un accordo vincolante per l’acquisto dal gruppo Conscoop di partecipazioni e rami di azienda, che comprendono 19 concessioni per la distribuzione del gas e oltre 50.000 punti di riconsegna concentrati nel Centro-Sud Italia e in Sardegna. In particolare, si tratta di 23.800 clienti in Lazio, Campania, Basilicata e Calabria; delle 3.600 utenze Mediterranea Srl a Salerno e di 22.300 utenze di Isgas Energit Multiutilities a Cagliari, Nuoro e Oristano.

La valorizzazione complessiva delle acquisizioni (enterprise value) è di circa 68,6 milioni di euro. Al closing dell’operazione il prezzo sarà corrisposto interamente per cassa, al netto dell’indebitamento. Inoltre, Italgas acquisirà il 10% del capitale sociale di Isgastrentatré, titolare della concessione per la distribuzione del gas nel Bacino 33 della Sardegna, che fa capo al Comune di Quartu Sant’Elena (Cagliari), con circa 600 delle 18.500 utenze potenziali attualmente alimentate a Gpl. Gli accordi per l’acquisizione di Isgastrentatré prevedono inoltre l’impegno a rilevarne il restante 90% al verificarsi di alcune condizioni.

Il perfezionamento delle singole operazioni è previsto entro il primo semestre del 2019 ed è subordinato al concretizzarsi di alcune condizioni sospensive.

“Chiudiamo l’anno con un’altra importante operazione che ci permette di conseguire ampiamente l’obiettivo posto dal Piano Strategico in termini di acquisizione di nuove utenze per il 2018”, ha detto Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas, spiegando che “considerando i 140.000 punti di riconsegna già acquisiti tra il 2017 e il 2018 e i 50.000 dell’ultima operazione, siamo nella giusta direzione per mirare al raggiungimento delle 250.000 nuove utenze entro il 2019”.