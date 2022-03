Ipo Ferretti: tutto pronto per lo sbarco ad Hong Kong. Debutto il 31 marzo, ecco i dettagli dell’offerta

Ferretti debutterà sulla Borsa di Hong Kong il prossimo 31 marzo – Boom di utili nel 2021 (+70%), in forte crescita anche i ricavi

È partita l’ipo di Ferretti che si avvia a passi veloci verso la quotazione ad Hong Kong. Fissata la data del debutto: le negoziazioni partiranno giovedì 31 marzo.

L’Ipo di Ferretti

Venerdì scorso si è ufficialmente chiusa la fase di pre-marketing. La forchetta di prezzo è stata fissata tra 21,82 e 28,24 dollari di Hong Kong, una cifra pari a 2,53-3,27 euro. L’obiettivo di Ferretti è quello di raccogliere una somma complessiva di 211-253 milioni di euro. In virtù di questi numeri la capitalizzazione di mercato dovrebbe oscillare tra 844 milioni e 1,09 miliardi a fronte di un flotta del 25%.

All’operazione parteciperà China International Capital Corporation, in qualità di sponsor a Hong Kong e global coordinator insieme a Intesa Sanpaolo e Bnp Paribas.

Ricordiamo che nel capitale di Ferretti, il socio di maggioranza è la cinese Weichai Holding, che controlla l’86,06% del capitale. Tra gli azionisti di minoranza figura anche Piero Ferrari con la holding F Investments, che ha l’11,14%.

Per Ferretti boom di utili nel 2021

Dal comunicato pubblicato dalla società della cantieristica navale sul sito della Borsa di Hong Kong, emergono anche indicazioni importanti sul bilancio del 2021, chiuso con un utile netto in forte crescita (+70%) a quota 37,4 milioni di euro e ricavi in aumento del 47% a 898, milioni di euro. Dalla nota emerge inoltre che tra il 2016 e il 2020, i ricavi netti sono aumentati con un Cagr del 5,2%, un tasso annuo di crescita composto “che ha superato quello dell’industria globale degli yacht e ha costantemente sovraperformato rispetto al mercato”.

Secondo le stime citate nel testo, la dimensione del mercato dell‘industria globale degli yacht continuerà a crescere e Ferretti è “ben posizionata per capitalizzare la continua espansione del segmento degli yacht entrobordo, suo principale mercato di riferimento, e per cogliere le opportunità di crescita a livello globale nei segmenti in rapida espansione degli yacht fuoribordo e a vela”.