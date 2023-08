iPhone 15 made in India: Apple avvia la produzione di massa, ma si affiderà ancora alla Cina per “anni”

Apple è intenzionata a rafforzare la propria presenza produttiva in India per smarcarsi sempre di più dalla dipendenza cinese: ecco cosa sta succedendo

Apple strizza l’occhio all’India ma si affida ancora alla Cina. La produzione di massa di iPhone 15 è stata appena avviata in India: secondo quanto riporta Bloomberg, Foxconn – il più grande fornitore di Apple – avrebbe dato il via alla costruzione dei nuovi modelli iPhone nel suo stabilimento di Sriperumbudur, situata nel distretto di Kanchipuram, nello stato federato del Tamil Nadu. L’obiettivo è chiaro. La società di Cupertino è intenzionata a rafforzare la propria presenza produttiva in India, per smarcarsi sempre di più dalla dipendenza cinese, viste anche le crescenti tensioni con gli Stati Uniti.

Se il presidente indiano, Narendra Modi, promette sviluppo e crescita entro 5 anni, la società più capitalizzata al mondo è pronta a dargli tutto l’aiuto possibile. Perché proprio sull’India Apple vuole investire, deciso più che mai a conquistare nuove fette di mercato e a spostare la sua produzione da Pechino, fino poi a separarsene forse del tutto. Un’operazione in corso già da tempo. Secondo quanto riportato da Cnbc, la società di Cupertino ha recentemente aumentato la produzione di iPhone in India, assemblando apparati per più di 7 miliardi di dollari nell’ultimo anno fiscale.

Apple in India: il grande salto

L’aspetto interessante è che lo stabilimento indiano inizierà le consegne solo poche settimane dopo quello cinese. Prima del rilascio degli iPhone 14, i telefoni prodotti in India – rispetto alle operazioni in Cina – erano in ritardo di circa 6-9 mesi, e nel giro di circa un anno la situazione si è quasi rovesciata.

L’azienda prevede di produrre in India almeno il 25% di tutti gli iPhone entro il 2025; a seguire poi si sposterà qui anche la produzione di iPad, Apple Watch e AirPods.

Ma quando uscirà l’iPhone 15? E quali sono i nuovi modelli?

Tra meno di un mese sapremo le caratteristiche dei nuovi iPhone 15. Secondo l’ultimo report di Bloomberg i nuovi modelli saranno messi sul mercato intorno al 22 settembre mentre la data di presentazione sarebbe fissata al 12 o al 13 settembre.

Ma intanto è trapelato da fonti del settore, che i future device avranno una ricarica veloce da 35W grazie anche alla porta USB-C. Attualmente gli iPhone 14 offrono la ricarica rapida con caricabatteria fino a 27W e i modelli Pro possono essere caricati più velocemente. È necessario un cavo Apple da USB-C a Lightning e un alimentatore da USB-C Apple da 20W o superiore per caricare velocemente iPhone 12 e modelli successivi. Non resta che aspettare ancora qualche settimana.