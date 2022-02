Intesa Sanpaolo lancia Cardea: il nuovo portale finanziario della divisione IMI Corporate & Investment Banking

Il nuovo portale di Intesa Sanpaolo, dedicato ai clienti financial institutions del Gruppo, offre un’ampia gamma di informazioni e servizi per l’accesso e operatività sui mercati finanziari globali

Intesa Sanpaolo amplia la propria offerta digitale lanciando “Cardea”, il nuovo portale della Divisione IMI Corporate & Investment Banking dedicato ai clienti financial institutions del Gruppo.

Il progetto prende il suo nome dalla dea Cardea che nella mitologia romana era la divinità delle porte e dei cardini. In questa ottica, il nuovo portale finanziario si propone come una sola porta di accesso ad approfondimenti mirati sui principali mercati finanziari, con approfondimenti e dati, ricerche e commenti condotte dagli analisti e strategist dell’istituto bancario disponibili anche nei formati video e podcast, notizie in tempo reale sui mercati finanziari consultabili tramite articoli, live tv e video e la possibilità di effettuare trading su mercati.

Oltre alla funzione informativa, per gli utenti dotati di credenziali Market Hub, Cardea è dotato di un’interfaccia dispositiva web attraverso cui è possibile inserire i propri ordini sui mercati listati.

Accedendo all’area riservata della piattaforma, l’home page offre una panoramica personalizzabile dei principali contenuti disponibili nel portale, rendendolo adattabile rispetto alle preferenze di ogni utente. I clienti possono selezionare e organizzare i contenuti in base alle proprie esigenze, incluse ricerche e news per asset class o strumento. Inoltre, la sezione Watchlist permette di seguire i titoli di maggiore interesse, come un vero e proprio portafoglio d’investimento virtuale.