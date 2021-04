Intesa Sanpaolo, finanziamento a AEG Coop per crescita sostenibile

S-Loan è il finanziamento ideato da Intesa Sanpaolo per supportare le PMI virtuose a conseguire obiettivi ESG.

Impatto sociale, crescita e sviluppo sostenibile alla base dello sviluppo del business, per accompagnare il territorio canavesano verso la transizione energetica e contribuire al miglioramento generale del benessere della comunità: sono i valori che guidano lo sviluppo di Azienda Energia e Gas Società Cooperativa, alla quale Intesa Sanpaolo ha erogato un finanziamento S-Loan (Sustainability Loan) di 2,5 milioni di euro. L’operazione è finalizzata al raggiungimento di due obiettivi di miglioramento ESG (Environmental, Social, Governance): il primo è riferito all’acquisto e successivo annullamento di garanzie d’origine come attestazione della provenienza da fonti rinnovabili dell’intero fabbisogno di energia elettrica dell’azienda, mentre il secondo riguarda lo sviluppo di programmi di welfare aziendali a beneficio dei dipendenti.

L’Azienda Energia e Gas Società Cooperativa, chiamata comunemente AEG Coop, è una delle più grandi cooperative italiane di vendita di energia elettrica, gas naturale e servizi correlati. Nata a Ivrea nel 1901, la Cooperativa mantiene il cuore delle proprie attività nel Canavese, sebbene nel tempo si sia espansa progressivamente in Piemonte e, con la liberalizzazione del mercato, anche nel resto d’Italia. Gli anni Duemila hanno segnato il periodo della svolta per AEG Coop, che si è guadagnata un importante ruolo nel tessuto sociale e culturale della comunità e nel rapporto con il territorio. Le parole d’ordine si confermano: cooperazione, qualità del servizio, solidarietà e rispetto per l’ambiente. Mantenendo fede ai propri principi, la Cooperativa utilizza da tempo per i propri consumi energia verde che mette anche a disposizione della propria clientela residenziale.

Recentemente, AEG Coop ha inoltre predisposto un piano di welfare pluriennale e sottoscritto con Intesa Sanpaolo una polizza collettiva infortuni a tutela dei propri dipendenti. I valori che ispirano AEG Coop trovano piena condivisione con l’orientamento verso un approccio sostenibile e inclusivo, che già da tempo indirizza l’attività di Intesa Sanpaolo. Per la Banca è fondamentale promuovere lo sviluppo di un’economia sostenibile, sostenendo le imprese attive nel processo di transizione verso un modello di business circolare e riconoscendo la rilevanza degli investimenti inquadrati nei tre criteri guida denominati ESG. In questa ottica è stato lanciato S-Loan, finanziamento innovativo a medio-lungo termine, specificatamente disegnato per accompagnare gli sforzi delle imprese nella direzione di una maggiore sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e di governance di impresa. S-Loan prevede condizioni dedicate agevolate, che premiano i comportamenti virtuosi delle aziende: la Banca riconosce infatti una riduzione di tasso per ogni anno in cui sono raggiunti gli obiettivi di miglioramento in ambito ESG, sulla base di indicatori di performance condivisi e monitorati nell’ambito della nota integrativa del bilancio della società.

Il percorso di accompagnamento alla transizione sostenibile delle imprese è uno dei pilastri di “Motore Italia”, il programma di iniziative e finanziamenti per il rilancio delle PMI, che mette a disposizione delle imprese 50 miliardi di euro di nuovo credito, di cui 4,1 miliardi di euro per il Piemonte. «AEG Coop è da sempre sensibile ai temi della sostenibilità – dichiara il Presidente di Azienda Energia e Gas Società Cooperativa, Andrea Ardissone – Sostenibilità non solo economica e finanziaria, ma sostenibilità di progetto, intesa come impegno concreto che parta dal livello valoriale per declinarsi a livello sociale, ambientale e di business con l’obiettivo di generare valore aggiunto di lungo termine non solo ai Soci singoli direttamente, ma all’intera nostra comunità ed al nostro territorio.»

«L’attenzione alle esigenze del territorio è al centro dell’impegno e delle azioni del nostro Gruppo – sottolinea Teresio Testa, direttore regionale Piemonte Valle d’Aosta e Liguria Intesa Sanpaolo – Siamo orgogliosi di poter supportare una realtà come AEG Coop, che promuove da sempre un modello di crescita ispirato ai principi di sostenibilità ambientale e sociale. La storia di questa azienda testimonia un modo di fare impresa che contribuisce alla creazione di valore collettivo e che va sviluppato con la massima priorità. Da parte nostra, mettiamo a disposizione importanti plafond dedicati espressamente agli investimenti in sostenibilità e circular economy e integriamo questi temi nella valutazione del merito creditizio, proprio per orientare le nostre imprese su un percorso effettivo e credibile. Nelle tre regioni del nostro territorio, abbiamo in corso erogazioni di S-Loan per circa 50 milioni di euro e progetti finanziati con il plafond circular economy per ulteriori 30 milioni di euro.»