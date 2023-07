Intesa Sanpaolo, da Isybank a Fideuram Direct la svolta digitale di Messina vola

In un solo mese Intesa Sanpaolo ha lanciato due iniziative digitali – prima Isybank e poi Fideuram Direct – che riposizionano il primo gruppo bancario italiano e lo proiettano sempre di più nel futuro sulle ali dell’innovazione tecnologica

Dal lancio di Isybank a quello di Fideuram Direct: nell’iconico grattacielo milanese Scheggia di Vetro, l’Ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ha messo a segno in un solo mese un riposizionamento digitale impressionante della prima banca italiana.

Con Isybank, che già conta 4 milioni di clienti e che fa capo alla Banca dei territori di Stefano Barrese, Intesa Sanpaolo ha creato – a colpi di investimenti e di assunzioni – la banca interamente digitale per chi non è abituato a frequentare le tradizionali filiali e che nel tempo diventerà la banca retail di tutto il Gruppo. Con Fideuram Direct Intesa Sanpaolo ha invece lanciato il primo servizio di consulenza finanziaria digitale attraverso una piattaforma pensata per i risparmiatori e i trader che vogliono investire da remoto e che ha fatto dire a Tommaso Corcos, l’Ad di Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking, “il futuro della consulenza è già qui”.

“In un mercato in cui la tecnologia sarà sempre un fattore dominante noi di Intesa Sanpaolo saremo ancora protagonisti” ha commentato Messina. In effetti il riposizionamento del suo gruppo bancario è cominciato da tempo e l’innovazione tecnologica è sempre stata ed è una scommessa molto impegnativa. Ora la scommessa è diventata una realtà e Intesa Sanpaolo diventa la banca italiana più proiettata nel futuro.