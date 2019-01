Inter-Sassuolo e Roma-Torino con vista sul calciomercato

Ritorna il campionato di serie A con due incontri interessanti ma l’attenzione è catturata soprattutto dal calciomercato d’inverno – Ecco le formazioni in campo a Milano e a Roma e le ultime novità del mercato

Tra campionato e mercato. Il weekend che ci apprestiamo a vivere si presenta ricco di emozioni, vuoi per il ritorno della Serie A dopo 21 giorni di riposo forzato, vuoi per le trattative sempre più calde. Saranno Roma e Inter le big in campo già oggi, la prima all’Olimpico contro il Torino (ore 15), la seconda a San Siro contro il Sassuolo (20.30). Partite interessanti ed equilibrate, che potrebbero ribadire la continuità di giallorossi e nerazzurri (entrambi vittoriosi nell’ultimo turno pre sosta) ma anche regalare alcune sorprese. Come quelle arrivate ieri dal mercato, con l’Inter protagonista di una grande giornata, seppur in prospettiva futura: rumors sempre più insistenti, infatti, danno per fatto l’acquisto di Barella per giugno per 40 milioni più 10 di bonus, ma anche un imminente incontro con il procuratore di Duvan Zapata, i cui gol atalantini devono aver convinto Marotta e Ausilio. E poi vanno registrati i passi in avanti per rinnovi di Icardi e Skriniar, come confermato da Wanda Nara in persona. Insomma, l’Inter del futuro prende forma ma contemporaneamente bisogna occuparsi del presente e quello si chiama Sassuolo.

I neroverdi sono a tutti gli effetti la bestia nera di Spalletti, sconfitto in tutti e tre i confronti disputati da quando siede sulla panchina nerazzurra: questa sera, in un San Siro semideserto per via della nota squalifica (presenti solo alcune migliaia di bambini delle scuole calcio), urge invertire la tendenza, altrimenti l’anno comincerà davvero male. “Avremo uno stimolo in più visti i risultati del passato – ha replicato Spalletti. – Mi aspetto di confermare i progressi fatti nel girone d’andata, non so se riusciremo a fare altri 39 punti ma non ci poniamo nessun limite. Abbiamo grandi ambizioni che ci mettono in discussione, vogliamo fare il massimo possibile”. E allora sotto col Sassuolo, in un match che l’Inter affronterà col classico 4-2-3-1 con Handanovic in porta, D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij e Asamoah in difesa, Vecino e Brozovic a centrocampo, Politano, Nainggolan e Perisic sulla trequarti alle spalle dell’unica punta Icardi. Solito 4-3-3 anche per De Zerbi, che risponderà con Consigli tra i pali, Lirola, Magnani, Ferrari e Rogerio nel reparto arretrato, Locatelli, Sensi e Duncan in mediana, Berardi, Babacar e Boateng in attacco. Ad aprire la 20esima giornata saranno però Roma e Torino, impegnate in un vero e proprio spareggio per l’Europa. Quale lo sapremo solo nel pomeriggio, con la consapevolezza che chi fallirà si troverà piuttosto inguaiato in chiave Champions.

“Sicuramente non sarà una partita facile ma noi siamo obbligati a vincere – ha ammesso Di Francesco senza mezze misure. – Dobbiamo portarci a casa i 3 punti, proveremo a sbloccarla il prima possibile. Se mi sento di dire che la Roma è guarita? Siamo cresciuti, però purtroppo in questa stagione ci siamo riammalati spesso…”. Il tecnico, ovviamente, si augura che il tempo delle ricadute sia finito, tanto più in un turno che vedrà la Lazio impegnata nella difficile trasferta di Napoli. Può essere l’occasione per il sorpasso o quantomeno per un avvicinamento, a patto però di non fallire l’appuntamento odierno. Di Francesco ha deciso di confermare il 4-2-3-1 delle ultime vittorie, dunque Olsen in porta, Santon, Manolas, Fazio e Kolarov in difesa, Cristante e Pellegrini a centrocampo, Under, Zaniolo ed El Shaarawy sulla trequarti alle spalle dell’unica punta Dzeko. Il Torino di Mazzarri, dal canto suo, vuole cancellare la delusione di Coppa Italia e rilanciarsi in chiave Europa, ecco perché andrà all’Olimpico con un 3-4-2-1 piuttosto aggressivo con Sirigu tra i pali, Djidji, Nkolou e Lyanco nel reparto arretrato, De Silvestri, Ansaldi, Rincon e Aina in mediana, Iago Falque e Zaza a supporto di Belotti.