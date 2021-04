Innovazione: Apple ancora regina, ma Tesla accelera

Nella classifica stilata ogni anno dal Boston Consulting Group i giganti della tecnologia mantengono le prime posizioni, ma la società di Elon Musk sale di ben sei gradini in un anno

Apple mantiene il primato di azienda più innovativa al mondo, seguita da Alphabet (Google) e da Amazon. Fuori dal podio troviamo Microsoft e soprattutto Tesla, che in un anno scala ben sei posizioni. Chiudono la top-10 Samsung, Ibm, Huawei, Sony e Pfizer. La classifica è stilata dal Boston Consulting Group nell’ultima edizione del suo studio annuale sulle società più innovative al mondo.

Per quanto riguarda i colossi in discesa, escono dalle prime dieci posizioni Facebook, al tredicesimo posto (giù di tre posizioni), e Alibaba, un gradino più sotto (-7).

I gruppi che hanno fatto registrare i miglioramenti più significativi sono invece Siemens (undicesima, +10 posizioni), Oracle (quindicesima, +10), Toyota (ventunesima, +20) e Salesforce (ventiduesima, +14).

Tra i giganti farmaceutici produttori di vaccini anti-Covid, J&J è al ventesimo posto, Moderna al 42esimo e AstraZeneca al 49esimo.

Il Paese più rappresentato nella classifica sono gli Stati Uniti, con ben 27 delle aziende più innovative, seguiti a lunga distanza da Cina e Germania (entrambe con 5), Giappone (4) e Sud Corea (3).

“I Ceo stanno aumentando gli sforzi e gli investimenti, riconoscendo gli effetti positivi dell’innovazione sulla resilienza delle proprie aziende e la creazione di valore”, spiega Luca Gatti, partner di Bcg.

In generale, dall’analisi emerge che l’innovazione è un buon investimento: un portafoglio costituito dalle 50 aziende quotate più innovative avrebbe reso il 3% più dell’indice globale (MSCI World) dal 2005 a oggi e addirittura il 17% in più nel solo 2020.

“Vediamo però un rischio – continua Gatti – le aziende non sono ancora del tutto pronte a innovare. La buona notizia è che la maggior parte di queste può migliorare la propria preparazione con alcuni cambiamenti mirati nella strategia, nel design del modello operativo e nelle capacità organizzative. Ad esempio, guardando agli innovatori di successo, emerge l’importanza di creare collaborazione tra diverse aree aziendali come Ricerca e Sviluppo (R&S) e Sales & Marketing, che insieme permettono di pensare sia in termini di prodotto che di cliente”.

La situazione dell’Italia appare in controluce. L’89% delle aziende intervistate nel nostro paese considera l’innovazione una delle prime tre priorità, in crescita del 24% rispetto all’anno scorso. Il 50%, in linea con la media globale, si definisce realmente “impegnato” nell’innovare, ma solo il 43% delle imprese italiane prevede di aumentare la spesa per l’innovazione (contro il 62% a livello globale) e solo il 15% può realmente definirsi pronta. Allineato alla media, il 45% di imprese si considera leader nell’innovazione nel suo settore, contro il 50% a livello globale.

Secondo Gatti, “alla luce dell’impatto della crisi, può essere comprensibile per le aziende non prevedere aumenti di spese in R&S. Tuttavia, è utile tenere presente che, in una prospettiva di lungo termine, gli investimenti effettuati durante una crisi sono quelli che portano i frutti migliori quando questa sarà passata”.