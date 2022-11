Inflazione arbitra del futuro: domani su FIRSTonline le Lancette dell’economia spiegano come e perchè

Il sistema economico sotto la morsa dell’inflazione e delle sue determinanti, cosa succederà? Su FIRSTonline di sabato 12 novembre risponderanno Le lancette dell’economia di Galimberti e Paolazzi

Gli scenari economici sono appesi al filo dell’inflazione. Se dovesse scendere rapidamente quanto lestamente è balzata all’insù e assurta agli onori (e orrori) della cronaca, allora i danni collaterali (leggi recessione e perdita di posti di lavoro) potrebbero rimanere contenuti e l’instabilità finanziaria potrebbe rientrare, aprendo una nuova stagione di rialzi di Borsa. Invece, se dovesse resistere nella discesa, dopo una prima fase di abbassamento veloce del suo ritmo annuo, allora l’incremento dei tassi di interesse dovrebbe andare oltre quanto oggi atteso, e far scattare una recessione profonda, con annessi e connessi rischi finanziari (sofferenze bancarie, ulteriore cali di prezzo delle attività). Cosa dice oggi la lettura dei fondi di caffè e delle statistiche? Si sta andando verso la prima o verso la seconda ipotesi? I prezzi delle commodity sono ben calati, ma quanta parte del precedente rialzo era percolato giù per i rami delle filiere fino a pescare nel potere d’acquisto dei consumatori? E quanta parte, invece, era rimasta sulle spalle dei margini delle imprese, che avevano fatto da ammortizzatori? Come le Moire tengono tra le dita il filo dell’esistenza umana, così l’inflazione e le sue determinanti impugnano quello dei destini prossimi venturi del ciclo economico. Sullo sfondo, continua la guerra in Ucraina, la Cina si chiude sempre più in se stessa, la Presidenza USA esce meno malconcia del previsto dalle elezioni di mezzo termine, e nel suo piccolo il Governo Meloni sta per varare la prima Legge di bilancio della sua era, potendo contare sull’eredità più che positiva del Governo Draghi. Le Lancette dell’economia di novembre 2022 esaminano il caso della durata dell’alta temperatura dei prezzi e valutano a che punto sia la fase discendente della congiuntura avviata con la violenta crisi energetica. La storica rubrica di analisi dello stato di salute dell’economia, curata da Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi, da domani sabato 12 novembre solo su FIRSTonline.