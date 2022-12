Incontro Zelensky-Biden: il leader ucraino è a Washington per rafforzare la difesa. Primo viaggio dalla guerra

Si tratta del suo primo viaggio all’estero dopo l’invasione della Russia a febbraio. Zelensky ha annunciato anche un discorso al Congresso. Pronto l’annuncio sui missili Patriot

Zelensky vola a Washington per incontrare Biden. È il suo primo viaggio all’estero dall’inizio della guerra in seguito all’invasione russa del 24 febbraio scorso. “Sono in viaggio verso gli Stati Uniti per rafforzare le capacità di resistenza e difesa dell’Ucraina”, ha scritto Zelensky su Twitter. Il presidente Ucraino incontrerà il presidente Joe Biden alle 14:30 nello studio ovale alla Casa Bianca, seguito da una conferenza stampa congiunta alle 16:30, ora di Washington. In Italia saranno le 22.30.

Inoltre, la visita di Zelensky a Washington prevede un suo discorso al Congresso a camere riunite e diversi incontri bilaterali. Poi il presidente ucraino “ritornerà, dopo appena poche ore a terra, dal suo popolo in Ucraina”.

La visita è stata, senza sorpresa, tenuta segreta e la conferma ufficiale è arrivata solo poche ore prima della partenza.

Gli Stati Uniti sono stati il più importante alleato dell’Ucraina durante la guerra, impegnando 50 miliardi di dollari in assistenza umanitaria, finanziaria e di sicurezza – molto più di qualsiasi altro Paese.

La Russia ha detto che la visita avrebbe portato a un “aggravamento del conflitto”. “Questo non è di buon auspicio per l’Ucraina”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Inoltre, oggi il Cremlino ha dichiarato che il Presidente russo Vladimir Putin fisserà gli obiettivi militari della Russia per il 2023 in un “importante e voluminoso discorso”.

Incontro Zelensky-Biden: nuovo pacchetto di aiuti all’Ucraina

Nel briefing in vista della visita di Zelensky, la Casa Bianca ha confermato un nuovo pacchetto di quasi 2 miliardi di dollari (1,8 miliardi di dollari) di assistenza alla sicurezza per l’Ucraina. Questo include una nuova batteria di missili Patriot, un sofisticato sistema di difesa aerea che aiuterà Kiev a proteggere le sue città dai missili e dai droni che la Russia ha lanciato contro strutture critiche e che hanno lasciato milioni di persone senza elettricità e riscaldamento, mentre le temperature in tutto il Paese sono scese sotto lo zero.

Nel suo discorso al Congresso, il leader ucraino probabilmente userà gli attacchi alle infrastrutture per chiedere più armi. Tuttavia, è improbabile che il presidente ucraino riceva le armi a più lungo raggio che ha richiesto per colpire gli obiettivi russi lontano dalle linee del fronte. Lì troverà alcuni repubblicani che hanno espresso critiche sul livello di sostegno degli Stati Uniti, mentre il Congresso sta valutando l’approvazione di ulteriori 50 miliardi di dollari in aiuti.

Il costo mensile della difesa per l’Ucraina ammonterebbe a circa 5 miliardi di dollari, secondo la Cnn.

La visita di Zelensky alle forze ucraine

Zelensky ha anche visitato le forze ucraine impegnate nella guerra, prima della sua partenza per Washington. La visita è stata una significativa dimostrazione di sostegno alle forze ucraine in prima linea. I soldati hanno consegnato a Zelensky una bandiera ucraina con i loro nomi firmati e gli hanno chiesto di consegnarla al presidente Biden e al Congresso degli Stati Uniti, momento ripreso anche dalle telecamere.

Zelensky ha promesso di riprendersi tutti i territori occupati, comprese le aree invase prima di febbraio. Prima della visita, nel suo tradizionale discorso serale, ha dichiarato che l’Ucraina farà “tutto il possibile e l’impossibile, l’atteso e l’inaspettato” per ottenere “i risultati che tutti gli ucraini si aspettano”.