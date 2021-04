In asta le collezioni della moglie di Henry Ford II: Eaton Square e Turville Grange (foto)

In asta oggi 15 aprile a Londra da Christie’s le collezioni della Signora di Henry Ford II, dalla sua residenza a Eaton Square, Londra, e dalla casa di campagna inglese a Turville Grange, Buckinghamshire.

A seguito, seguirà la I parte della collezione dalla villa della signora Ford a Palm Beach, in Florida, offerta da Christie’s New York il 30 marzo. Con stime che vanno da £ 500 a £ 300.000, la vendita è guidata da un’importante opera impressionista di Edouard Vuillard, acquisita da Henry Ford II negli anni ’50 e ’60, che sono completate da quadri britannici moderni, mobili inglesi, europei e americani, argento , servizi in porcellana, tappeti, illuminazione e complementi d’arredo.

ÉDOUARD VUILLARD (1868-1940)Autoportrait en pied



Stima

GBP 200,000 – GBP 300,000

John Duncan Fergusson (1874-1961)The Chinese Coat

Stima

GBP 150,000 – GBP 250,000

Samuel John Peploe, R.S.A. (1871-1935)Boats in Port

Stima

GBP 60,000 – GBP 80,000

George Leslie Hunter (1877-1931)Still Life with Roses in an Interior



Stima

GBP 40,000 – GBP 60,000

La vendita include anche più oggetti personali come l’argento inciso dallo yacht Santa Maria di Henry Ford II e la scrivania di Henry Ford II dal suo studio a Turville Grange, nonché un piccolo gruppo di borse di Kathleen Ford di produttori come Chanel ed Hermès, che offrono un scorcio del mondo privato e del gusto personale dei membri di una delle dinastie più celebri d’America. Gli omonimi decoratori inglesi Sibyl Colefax e John Fowler sono stati determinanti nella creazione degli interni sia della casa londinese di Kathleen Ford in Eaton Square che della sua casa di campagna nel Buckinghamshire, Turville Grange. I precedenti proprietari di Turville Grange includevano Lee Radziwill, la sorella di Jacqueline Kennedy Onassis (nata Bouvier).