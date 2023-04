Imprese italiane, da Cdp 150 milioni alla Popolare di Sondrio per favorire internazionalizzazione e progetti Pnrr

Cdp ha sottoscritto un’emissione obbligazionaria in favore della Banca da destinare alle Pmi e Mid-Cap che devono far fronte alle esigenze di liquidità

Sostenere l’accesso al credito, l’internazionalizzazione e i progetti legati al Pnrr delle imprese di minori dimensioni. Questi sono gli obiettivi dell’emissione obbligazionaria da 150 milioni di euro interamente sottoscritta da Cassa Depositi e Prestiti a favore di Banca Popolare di Sondrio. Le risorse, spiega una nota, permetteranno alle Pmi e Mid-Cap sostenute dalla Banca di poter far fronte alle esigenze di liquidità connesse a inflazione e turbolenze geopolitiche.

L’iniziativa rappresenta una prima concreta collaborazione tra Cdp e Bps, al fine di sostenere il tessuto imprenditoriale italiano perseguendo gli obiettivi del “lavoro dignitoso e della crescita economica” dell’Agenda Onu 2030.

Inoltre, l’iniziativa è coerente con il Piano Strategico 2022-2024 di Cdp che con il Piano Industriale 2022-2025 di Banca Popolare di Sondrio, soprattutto per quanto riguarda innovazione e internazionalizzazione delle imprese.

Cdp e Popolare di Sondrio: importo massimo e durata del finanziamento

Ogni finanziamento concesso dalla Sondrio alle aziende italiane grazie alle risorse di Cdp potrà avere un importo massimo di 12,5 milioni, con una durata minima non inferiore a due anni. Inoltre, le società beneficiarie potranno anche investire sull’acquisto di macchinari, software e tecnologie digitali, oltre che avviare nuovi interventi sulle strutture produttive per l’efficientamento energetico, anche attraverso l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Infine, la provvista della Cassa sarà messa a disposizione dalla Banca Popolare di Sondrio per almeno il 51% in favore di Pmi.

Il prestito obbligazionario è stato emesso nell’ambito del programma “Euro Medium Term Notes Programme” (EMTN) di cinque miliardi di euro. Unicredit Bank AG ha assistito Banca Popolare di Sondrio nell’operazione.