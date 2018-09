Iliad: nuova offerta a 8 euro ma Kena e Ho contrattaccano

Da 1,5 milioni di clienti raggiunti ad agosto, Iliad è già passata a 2 milioni in poco più di 3 mesi e lancia una nuova offerta: 50 GB in Italia, 4 GB in Europa, sms illimitati, e chiamate illimitate verso oltre 60 destinazioni estere. Ma Vodafone rilancia con Ho.mobile e Tim mette in campo Kena Mobile. Ecco le offerte in questa battaglia senza esclusione di colpi. E sullo sfondo si apre la gara al 5G

E’ partita la corsa ai rilanci per le tariffe super-scontate dei telefoni, fissi e mobili. E Iliad prosegue nella “guerra dei prezzi” con una nuova offerta, ancora più aggressiva, che rafforza i vantaggi della promozione precedente (a 6,99 euro garantiva 40 GB, 3 GB in Europa e chiamate e sms illimitati). Ma Vodafone con la sua low cost Ho.mobile e Tim con Kena non stanno a guardare e passano al contrattacco.

La nuova offerta Iliad a 7,99 euro è garantita per 500.000 utenti e include:

• Minuti e SMS illimitati

• 50 GB/mese in 4G / 4G+ in Italia

• 4 GB/mese in Europa

• Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero su fisso o mobile

• Nessun vincolo, con prezzo garantito per sempre

• Numerosi servizi aggiuntivi a costo zero come segreteria telefonica, mi richiami e piano tariffario.

Inoltre, nell’ultimo mese la società ha inaugurato nuovi store a Milano e Roma per confermare la propria presenza in Italia. Tim e Vodafone non rimangono a guardare in questa gara senza esclusione di colpi e hanno lanciato due prodotti: Vodafone ha offerto tariffe a 6,99 e 7,99 euro per il suo nuovo operatore virtuale Ho.mobile, mentre Tim ha aggiunto nel paniere di Kena una nuova offerta per la casa. Vediamole.

Ho.mobile è partito con una proposta che prevedeva 40 GB di traffico internet in 4G, minuti ed SMS illimitati a 6,99 euro. Quel lancio, però, ora è concluso e attualmente chi vuole passare ad Ho.Mobile può scegliere una nuova offerta da 7,99 euro, che comprende 40 GB di traffico ma in 4G definito “basic” (con velocità di connessione a 30 Mega sia in download che in upload), minuti ed SMS illimitati in base alla scheda sulla trasparenza tariffaria. In pratica lo scostamento tra Iliad e Ho, sia nella prima che nella seconda offerta, si gioca su un euro in termini di prezzo ma mentre Iliad – tranne a Roma e Milano – offre il servizio prevalentemente in roaming, cioè utilizzando la rete Wind-Tre (copertura dichiarata vicina al 100%), Ho.mobile poggia invece sulla rete Vodafone che vanta una copertura in 4G (molto veloce) sul 98% del territorio italiano. Mentre Iliad, nel documento di trasparenza tariffaria, parla di una rete con velocità in download massima di 390 Mega e in upload di 50 Mega su rete in 3G (meno ve,loce) e 4G-4G+ (più veloce). Qualità della rete e servizio ai clienti sono punti da tenere in considerazione e anche su questi si gioca la competizione.

Tim gioca dunque la carta di Kena Casa. Il servizio, ancora in fase sperimentale può essere richiesto presso i punti vendita abilitati ed è rivolto a quei clienti che abitano in zone non ancora raggiunte dalla banda larga e offre connettività wireless cioè senza cavo, sfruttando la rete mobile Lte, quella più veloce. L’offerta riguarda tutto il territorio nazionale e a un costo di 24,90 euro al mese offre connettività fino a 30 mega, superiore a molte delle linee adsl comparabili che solitamente viaggiano a una velocità di 20 mega. Nel prezzo è compresa anche l’eventuale installazione di un’antenna esterna nel caso in cui la copertura non fosse sufficiente. I clienti Kena Mobile che hanno già una promozione attiva da almeno 5 euro euro al mese potranno usufruire della promozione Kena Casa Promo che ha un costo più basso, pari a 19,90 euro al mese.

In conclusione, le offerte low cost stanno aprendo una nuova partita tra gli operatori e la strategia di Iliad, secondo i report di diversi analisti, rischia di erodere i margini degli altri operatori già radicati sul mercato. Secondo Moody’s tuttavia Iliad non dovrebbe riuscire a raggiungere l’obiettivo del 10% di clienti e si fermerà tra il 5 e il 7 per cento. La battaglia infuria proprio in un momento in cui Tim, Vodafone e Wind-Tre dovranno prepararsi ad affrontare nuovi, importanti investimenti in vista della gara per le frequenze in 5G che decideranno della telefonia del futuro, con le implicazioni dell’Internet delle cose, della mobilità intelligente e delle città smart.