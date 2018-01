Iliad Italia: l’under 30 Levi nuovo Ad, vicino l’accordo con Tim per la fibra

La società francese low cost guidata da Xavier Niel affida al 29enne torinese Benedetto Levi lo sviluppo dell’operatore di telefonia mobile in Italia. La sfida a Tim, Wind 3 e Telecom è lanciata. Ancora in corso le trattative per ottenere lo spazio operativo sulle torri di Inwit

Iliad, gruppo francese delle telecomunicazioni intenzionata a sfidare Tim, Wind Tre e Vodafone, ha nominato Benedetto Levi amministratore delegato per l’Italia. Largo ai giovani: sarà un under 30 a guidare la low cost francese guidata da Xavier Niel che entro la prossima primavera sbarcherà in Italia e che promette prezzi stracciati come già ha fatto in Francia con Free. Come precisa un comunicato, Levi – con sede a Milano – “si occuperà di sviluppare l’operatore di telefonia mobile”.

La nomina di Levi arriva in un momento chiave per l’ingresso di Iliad in italia. Inizialmente la società francese aveva annunciato lo sbarco come quarto operatore mobile, dopo la fusione Wind e 3, per fine 2017. I tempi però si sono allungati. Sono ancora in corso le trattative per ottenere uno spazio operativo sulle torri di Inwit (società di Telecom che gestisce torri, tralicci, pali e impianti per la trasmissione del segnale), e i negoziati con Telecom per “affittare” la fibra ottica sarebbero in chiusura. Dopo l’uscita di Flavio Cattaneo, che aveva chiuso la porta a nuovi entranti nel mercato, la nuova gestione targata Genish appare essere più possibilista.

Torinese, 29 anni, Benedetto Levi ha vissuto a Londra e Parigi, dove ha fondato una start-up specializzata nella vendita di accessori per smartphone. Nel 2015 entra come Country Manager Italia nella start-up Captain Train, poi acquisita dal gruppo indipendente Trainline, operatore mondiale della vendita on-line di biglietti ferroviari, di cui Benedetto Levi ha gestito l’ingresso e lo sviluppo in Italia.

Levi è laureato in Ingegneria logistica e della produzione al Politecnico di Torino e ha conseguito un master in Management alla Scuola Superiore di Commercio di Parigi.