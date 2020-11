Iliad continua a crescere in Italia: giro d’affari +56,3%

Trimestre positivo per Iliad che cresce in Francia e si rafforza soprattutto in Italia dove ha conquistato una quota di mercato del 9% – Entro l’estate 2021 la società entrerà nel mercato del fisso



Ricavi in crescita nel terzo trimestre per Iliad grazie ai risultati registrati in Italia. Nel dettaglio, il gruppo francese ha archiviato i tre mesi conclusi il 30 settembre con un fatturato consolidato pari a 1,42 miliardi di euro, in rialzo del 6,3%. Nei nove mesi i ricavi ammontano a 4,2 miliardi, con una crescita del 6,6%.

In Francia, nel terzo trimestre, il fatturato è salito dell’1,9 a quota 1,25 miliardi di euro di cui 673 milioni derivanti dal servizio fisso (+1,7%), 537 da quello mobile (+2,4%9 e 44 milioni dalle attrezzature (-2,7%), mentre nei nove mesi il fatturato complessivo registra un progresso dell’1,8% a 3,7 miliardi (+1,8%).

Il gruppo fondato da Xavier Niel mette in evidenza soprattutto la performance segnata nel isso, con 99mila abbonati netti nel trimestre, il miglior risultato dal quarto trimestre 2012.

Continua inarrestabile la crescita di Iliad nel nostro Paese, con il giro d’affari aumentato del 56,3% nel trimestre a 171 milioni e del 68,6% da gennaio a 483 milioni. In Italia i nuovi abbonati sono 580mila, per un totale che supera i 6,8 milioni di persone a fine settembre.

Dal maggio 2018 “il gruppo ha conquistato una quota di mercato pari a quasi il 9%”. Iliad sottolinea “il proseguimento della buona dinamica commerciale in Italia nei primi nove mesi e l’aumento del fatturato dei servizi in Francia che assorbe il calo delle vendite degli impianti (-14% a 146 milioni)”.

Per quanto riguarda il nostro Paese, Iliad evidenzia “l’accelerazione” registrata nel terzo trimestre, mesi in cui il gruppo ha continuato lavorare allo sviluppo della propria infrastruttura di rete radio mobile di ultima generazione “con ritmi da record” e ha raggiunto con due mesi di anticipo l’obiettivo annuale dei 5.000 siti attivi e di aver installato oltre 6.640 siti al 30 settembre 2020.

Procedono inoltre i lavori che porteranno Iliad a sbarcare nel mercato del fisso entro l’estate del 2021, sottolinea la nota della società. Parallelamente cresce il numero degli Iliad Store e degli Iliad Corner presso Gdo e centri commerciali (450) per un totale di oltre 1200 Simbox in tutta Italia, a cui si aggiungono gli iliad Point che superano quota 500 punti.