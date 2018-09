Iliad avanza in Italia: 1,5 milioni di abbonati ad agosto

La compagnia telefonica francese, che mira a conquistare il 10% del mercato, da fine giugno a inizio agosto ha quasi triplicato i propri utenti, registrando ricavi per 9 milioni di euro – In Francia a giugno si è registrato un calo di 70mila utenti rispetto al 2017, ma “il saldo è tornato positivo nel periodo luglio-agosto”

Le offerte di Iliad sembrano piacere agli italiani che accorrono sempre più numerosi verso l’operatore francese sbarcato in Italia a fine maggio.

Un successo testimoniato dai numeri forniti dalla compagnia: ad inizio agosto Iliad ha toccato quota 1,5 milioni di clienti, registrando ricavi per 9 milioni di euro. La crescita è difficile da ignorare: a fine giugno (e dunque in un solo mese di attività) gli abbonati italiani erano 635mila. Dopo 50 giorni si è raggiunto il milione.

Tornando ai conti, l’ebitda è stato negativo 28 milioni a causa, fa sapere Iliad, dei costi di roaming pagati a Wind-Tre e delle spese pubblicitarie relative al lancio commerciale e allo sviluppo del brand. La perdita da attività ordinarie ammonta a 31 milioni, cifra che comprende la spesa di ammortamento per le componenti iniziali della rete e per le frequenze.

L’obiettivo del gruppo francese nel nostro paese è quello di raggiungere una quota di mercato poco al di sotto del 10% su un numero complessivo di Sim attive in Italia di circa 83 milioni.

Iliad ha presentato anche i numeri francesi. Nella telefonia fissa (l’operatore si chiama Free), la società ha registrato ricavi per 1,33 miliardi (-2,2%), risentendo dell’agguerrita concorrenza dei competitor, dell’incremento dell’Iva e del peso delle offerte promozionali. Va meglio sul fronte mobile, dove il fatturato è è salito a 1,06 miliardi (+2,4%).

Per quanto riguarda il numero di abbonati mobile in Francia, Iliad ha registrato un calo di 70mila utenti rispetto alla fine del 2017, assestadosi a 13,62 milioni. In flessione anche il numero degli abbonati nella banda larga e ultra larga, sceso di 6,47 milioni da 6,52 milioni.

A livello complessivo, il numero totale degli abbonati in Francia a fine giugno era di 20,098 milioni da 20,215 milioni a fine 2017. Gli abbonati 4G sono 8,4 milioni, in aumento di 1,6 milioni in 1 anno e rappresentano il 62% della base abbonati nel mobile, con un consumo medio di 9,6 Go per abbonato “cioè uno dei consumi più elevati d’Europa”, in crescita del 50% su un anno.

Iliad precisa che, per merito del nuovo approccio commerciale lanciato a inizio giugno giugno, che consiste nella commercializzazione di nuove offerte sul sito internet, nell’avvio di una politica di fidelizzazione degli abbonati e nell’intensificazione del ritmo delle migrazione Ftth, il saldo degli abbonati “è tornato positivo nel periodo luglio-agosto”.

L’Ebitda del gruppo in Francia cresciuto di quasi 20 milioni a 894 milioni di euro, con un margine del 37,3% e gli investimenti sono stati pari a 773 milioni di euro.