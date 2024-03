Il Superbonus costerà 200 miliardi: ringrazieremo (!) Conte che l’ha introdotto e la destra che l’ha prorogato

I costi per i contribuenti italiani del Superbonus lievitano di giorno in giorno: la scelta del Governo Conte 2 che l’ha introdotto e della destra che ne ha consentito la proroga si è rivelata una follia

Per il Superbonus ringrazieremo per sempre l’avvocato del popolo, il leader del M5S Giuseppe Conte, che l’ha introdotto con il suo secondo Governo ma anche la destra che l’ha prorogato. Peccato che per gli italiani il costo del Superbonus è oltre ogni previsione: in tutto 200 miliardi. Venerdì l’aggiornamento dei conti pubblici ha fatto scoprire un’amara verità: 40 miliardi di deficit extra da Superbonus, da aggiungere ai 120 già contabilizzati. Ma non finirà qui perché, secondo quanto sostiene “La Stampa”, è in arrivo un altra mina vagante dovuta al Superbonus da 40 miliardi. Alla fine il Superbonus sarà costato ai contribuenti 200 miliardi, un esborso monstre a vantaggio di una parte non superiore al 4% degli immobili ma soprattutto con un effetto irrisorio sul Pil. Tradotto: il Superbonus è costato tantissimo, avvantaggia solo una piccola parte dei proprietari di casa e non i meno abbienti e ha effetti macroeconomici minimi. Un capolavoro di insipienza dovuto al secondo Governo Conte ma rispetto al quale il centrodestra non è esente da colpe, avendo accordato il via libera al controverso provvedimento. Se ne ricordino gli elettori la prossima volta che saranno chiamati alle urne ma, fin da subito, giù dalla torre Conte e i Cinque Stelle. Ma anche il centrodestra.