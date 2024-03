Il re delle criptovalute condannato a 25 anni di carcere per il collasso di Ftx. Chi è e di cosa è accusato Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni di carcere per una delle più grandi frodi finanziarie nella storia Usa che ha portato al collasso di Ftx. Il giudice ha stabilito confische e risarcimenti. I timori degli investitori coinvolti: in totale fino a 1 milione, 100 mila gli italiani

Lo chiamavano il “re delle criptovalute”. Sam Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni di carcere per una delle più grandi frodi finanziarie nella storia degli Stati Uniti che ha portato al collasso di Ftx, un tempo una delle più popolari piattaforme di scambio delle criptovalute. L’accusa è di aver rubato 8 miliardi di dollari ai clienti di Ftx.

Il trentenne, figlio di Joe Bankman e Barbara Fried, entrambi docenti alla facoltà di giurisprudenza di Stanford, laureato al Mit in fisica e matematica, era noto con le sue iniziali, SBF, che in italiano stanno, forza dell’ironia, per Salvo Buon Fine. Il giudice distrettuale americano Lewis Kaplan ha emesso la sentenza in un’udienza presso un tribunale di Manhattan dopo aver respinto l’affermazione di Bankman-Fried secondo cui i clienti di Ftx in realtà non avevano perso denaro e dopo aver scoperto che aveva mentito durante la sua testimonianza al processo.

I 12 capi d’imputazione

Lo scorso novembre una giuria aveva dichiarato Bankman-Fried colpevole di sette capi d’imputazione: dalla frode finanziaria alla cospirazione per appropriarsi del patrimonio dei risparmiatori al riciclaggio di denaro derivanti dal crollo di Ftx del 2022. Il giudice Kaplan ha detto che Bankman-Fried non ha mostrato rimorso. “Sapeva che era sbagliato”, ha detto Kaplan. “Sapeva che era un crimine. Si rammarica di aver fatto una scommessa molto sbagliata sulla probabilità di essere catturato. Ma non ammetterà nulla, come è suo diritto.”

Confiscati 11 miliardi. Scattano i risarcimenti

Il giudice Kaplan ha scoperto che i clienti di Ftx hanno perso 8 miliardi di dollari, gli investitori azionari di Ftx hanno perso 1,7 miliardi di dollari e che i finanziatori dell’hedge fund Alameda Research fondato da Bankman-Fried hanno perso 1,3 miliardi di dollari. Il giudice ha dunque imposto un ordine di confisca da 11 miliardi di dollari e ha autorizzato il governo a risarcire le vittime con i beni sequestrati. I pubblici ministeri federali avevano chiesto una condanna da 40 a 50 anni. Mukasey aveva chiesto una pena inferiore a 5 anni e mezzo.

La rapida ascesa e il rapidissimo declino

Fondata nel 2017 a Hong Kong, la società nel 2020 aveva stabilito la propria sede a Nassau nelle Bahamas. Lo scandalo è scoppiato nel novembre del 2022, grazie a un’enorme inchiesta giornalistica di CoinDesk che ha svelato la fragilità finanziaria di Ftx e le possibili truffe compiute dal suo guru. Le rivelazioni hanno provocato una crisi di fiducia da parte dei clienti che hanno cercato di ritirare i propri investimenti in criptovalute. Quei soldi però Ftx non li aveva più.

Il motivo dell’ammanco, secondo quanto emerso durante il processo, era che Bankman-Fried li avrebbe usati per finanziare la propria vita lussuosa, fatta di spese pazze, gioielli, proprietà alle Bahamas, finanziamenti politici al Partito Repubblicano e al Partito Democratico, ma soprattutto per sostenere l’attività di Alameda Research, un fondo di investimento di sua proprietà che versava in cattive acque. Il gruppo finanziario che ha cavalcato un boom del valore del bitcoin e di altri asset digitali, era arrivato, in un paio d’anni, a valere 32 miliardi di dollari e poi ancor più rapidamente è precipitata a zero.

L’arma accattivante della beneficienza

Nella storia, anche quella recente e anche in Italia, sono stati molti ad utilizzare l’arma della beneficenza per accattivarsi clienti, convincendoli a sottoscrivere anche per fini etici. Il progetto di Sbf dice: massimizza il valore dell’iniziativa, così potrai convertirolo in donazioni a scopo di beneficenza e coesione sociale. Si rivolgeva in particolare ai giovani di talento incoraggiandoli a concentrarsi sul guadagnare denaro e a donarlo a cause meritevoli.

I grandi investitori e i timori di un effetto domino

Ma tra gli investitori e i sottoscrittori c’era grande parte della finanza blu chip e la crème del capitale di ventura d’oltreoceano e asiatico. Addirittura nel luglio del 2021 SBF si è spinto a dichiarare che Ftx aveva la liquidità per comprare Goldman Sachs. Ma nel novembre dello stesso 2011 la società ha chiesto la protezione del Chapter 11 per bancarotta. Mancavano appunto 8 miliardi di dollari per rimborsare i sottoscrittori, che a quel punto si erano presentati in massa all’incasso.

Il fallimento di Ftx ha fatto tremare le vene e i polsi in tutto il mondo, temendo un effetto domino sul tipo di quello visto con il crollo di Lehaman Brother nel 2008. Persinio Bankitalia aveva acceso un faro sulla situazione. Una stima formulata dopo l’esame dei documenti depositati in tribunale dall’exchange di criptovalute fallito indica che potrebbero essere coinvolti fino ad 1 milione di investitori, fra istituzionali e retail. Gli italiani potrebbero essere 100 mila.

Lo spreco di una comodissima e ricchissima cauzione

Bankman-Fried dall’agosto 2023 è detenuto presso il Metropolitan Detention Center di Brooklyn, dopo che il giudice Kaplan ha revocato la sua super cauzione in conseguenza della scoperta che Bankman- Fried probabilmente aveva corrotto i testimoni per almeno due volte. A Natale del 2022, il giudice federale di New York Gabriel Gorenstein infatti aveva concesso a Sam di andare a casa dei genitori in California, pur dovendo indossare un braccialetto elettronico, contro il versamento di una cauzione di 250 milioni di dollari. Ma la lussuosa permanenza californiana è durata poco più di 6 mesi e a causa della corruzione dei testimoni ha dovuto tornare in prigione.