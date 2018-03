Il piano di Carole King all’asta per 40-60 mila dollari

Asta per il pianoforte modello “M” Steinway del 1924 che Carol King usò per comporre numerosi dei suoi successi, tra cui Sweet Seasons e Been to Canaan.

Il pianoforte personale di Carole King, uno dei più famosi e prolifici cantautori americani del nostro tempo, sarà messo all’asta da Christie’s a New York il 20 aprile su The Exceptional Sale.

La King ha usato questo pianoforte modello “M” Steinway del 1924 per comporre numerosi successi, tra cui Sweet Seasons e Been to Canaan, ed è raffigurato sulla copertina di due dei suoi album più venduti degli anni ’70, “Music and Sweet Seasons”. Il pianoforte è stimato a $ 40.000 – $ 60.000 e sarà visibile al pubblico dal 12 al 20 aprile presso le Christie’s Rockefeller Galleries.

Becky MacGuire, responsabile di The Exceptional Sale, commenta: “È magico sedersi a questo strumento che è stato suonato e amato per decenni dalla leggendaria Carole King, scrittrice e interprete di musica amata da generazioni di ascoltatori“.

Da quando ha scritto il suo primo numero 1, Will You Still Love Me Tomorrow alla tenera età di 17 anni, Carole King ha scritto o co-scritto 118 hit sulla Billboard Top 100, incluso (You Make Me Feel) Like a Natural Woman, immortalato da Aretha Franklin e You’ve Got a Friend, reso popolare da James Taylor. A partire dal 1970, King ha registrato la propria musica, ottenendo un enorme successo come cantante e performer, con vendite di album a vita ormai superiori a 75 milioni.

Carole King è stata il destinatario di numerosi premi e riconoscimenti tra cui quattro Grammy Awards ed è stato inserito nella Songwriters Hall of Fame e nella Rock and Roll Hall of Fame per il suo songwriting. È la vincitrice del Premio Gershwin della Library of Congress del 2013 per la Canzone popolare, la prima donna ad essere così onorato, e il musical basato sulla sua vita e la musica dei tempi, Beautiful: The Carole King Musical, è al suo 5 ° tormentone anno a Broadway al teatro Stephen Sondheim.

Dal 1971 il pianoforte sedeva nel salotto della casa di Carole King su Appian Way a Laurel Canyon, in California, una casa spesso piena di musicisti e amici come James Taylor, Joni Mitchell, Lou Adler, Betsy e Peter Asher e Toni Stern. Negli ultimi decenni il pianoforte ha abbellito lo studio di registrazione personale del ranch di King’s Idaho