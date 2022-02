Il New York Times compra “Wordle”, nuovo gioco di parole che spopola online

Il gruppo dell’informazione ha pagato una somma a sette cifre al Josh Wardle, l’ingegnere informatico gallese che ha inventato il gioco come regalo alla sua fidanzata

Il New York Times, tra i più importanti quotidiani al mondo, ha annunciato martedì l’acquisizione di Wordle, un gioco di parole online che in pochi mesi di vita – il lancio è avvenuto lo scorso ottobre – ha già raggiunto numeri nell’ordine dei milioni di utenti giornalieri. Il meccanismo è semplice: ogni giorno ci sono sei tentativi a disposizione per indovinare una parola di cinque lettere. Il puzzle cambia ogni mattina e i giocatori possono condividere i risultati online.

Creato come regalo per la sua fidanzata da Josh Wardle, un ingegnere informativo residente a Brooklyn ma d’origine gallese, il gioco è stato acquistato dal colosso dell’informazione per una somma non precisata: si sa soltanto che il prezzo pagato è “nella parte bassa del range a sette cifre”. Tradotto, almeno un milione di dollari.

L’operazione va letta nell’ambito della complessiva strategia di diversificazione messa in atto dal New York Times, che – oltre al giornale e agli inserti – offre già un abbonamento specifico per la cucina e uno per i giochi. I cruciverba, in particolare, a dicembre hanno sfondato la soglia del milione di utenti abbonati. L’obiettivo del quotidiano è raggiungere i 10 milioni di abbonati complessivi entro il 2025.

L’acquisizione di Wordle segue da parte del NYT segue di poco quella di Athletic, un sito web dedicato allo sport che ha 1,2 milioni di abbonati ma i conti in rosso.

Il New York Times assicura che, almeno in questa prima fase, il nuovo gioco rimarrà gratuito.