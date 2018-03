I divani Calia Italia sbarcano in Cina

Entro il 2021 l’azienda di Matera consoliderà la sua presenza nel mercato cinese con un modello distributivo diversificato – Il progetto prevede entro quella data l’apertura di 40 flagship store Calia Italia.

Calia Italia, azienda di Matera leader nella produzione di mobili imbottiti, annuncia di aver sottoscritto una partnership commerciale per la distribuzione dei prodotti con la società di diritto cinese Dongguan Huicui Furniture Co Ltd., controllata da De Rucci Beddings Co. Ltd, per la distribuzione in esclusiva dei prodotti a marchio Calia Italia nella Repubblica Popolare Cinese (RPC).

Il progetto prevede l’apertura di 40 flagship store Calia Italia entro il 2021 per la vendita di divani prodotti nel nostro Paese, destinati ad un consumatore di profilo medio-alto, amante dell’eccellenza e del made in Italy.

A questi si affiancheranno altri 400 punti vendita con un accordo di licenza per i marchi Calia Home e Calia Sofart, per un pubblico più ampio che potrà apprezzare prodotti ideati da designer del Centro Studi di Calia Italia e realizzati direttamente in Cina da De Rucci.

Quest’operazione con il Gruppo De Rucci, già presente nella RPC dal 2004, consentirà a Calia di entrare con grande forza in un mercato interessante come quello cinese, aumentando la sua presenza internazionale che oggi già vede la più antica azienda del distretto del Mobile Imbottito della Basilicata operare in oltre 20 Paesi nel mondo. Oltre al mercato asiatico, infatti l’azienda è già presente in Europa, America e Medio Orient