Hugo Boss: utili in calo nel 2024, prospettive prudenti per il 2025. Il titolo perde terreno in Borsa

La casa di lusso tedesca registra un +3% nelle vendite nel 2024, ma l’utile netto scende del 17%. Per il 2025, il gruppo prevede vendite stabili e un EBIT in crescita fino al 22%. Il titolo perde il 4,36% in Borsa

Hugo Boss chiude il 2024 con un incremento del 3% delle vendite rettificate per valuta, raggiungendo il livello record di 4,3 miliardi di euro. Il risultato è stato trainato da una solida performance nel quarto trimestre (+6%), con particolare slancio nelle Americhe (+13%) e nell'area Emea (+6%). Rallenta invece, il mercato Asia/Pacifico che registra un calo del 2% a causa della debole domanda in Cina. Nonostante il miglioramento del margine lordo (+30 punti base sull'anno), l'utile operativo (Ebit) si è attestato a 361 milioni di euro, in calo rispetto ai 410 milioni del 2023. Il margine Ebit è sceso all'8,4% rispetto al 9,8% dell'anno precedente, influenzato da svalutazioni nel settore retail. L'utile netto attribuibile agli azionisti è diminuito del 17% a 213 milioni di euro, con un utile per azione di 3,09 euro. A conferma, comunque, della solidità finanziaria del gruppo, il consiglio di amministrazione ha proposto un dividendo di 1,40 euro per azione, in aumento rispetto agli 1,35 euro dell'anno precedente. Previsioni per il 2025: vendite piatte, ma Ebit in crescita Per il 2025, il gruppo prevede vendite comprese tra 4,2 e 4,4 miliardi di euro, con una variazione tra -2% e +2% rispetto all'anno precedente. L'Ebit dovrebbe invece registrare una crescita tra il 5% e il 22%, attestandosi tra 380 e 440 milioni di euro. Il margine Ebit è atteso in aumento, tra il 9,0% e il 10,0%, grazie a ulteriori miglioramenti dell'efficienza operativa. "Abbiamo fatto progressi significativi nella seconda metà dell'anno, migliorando la produttività e contenendo i costi, il che ha sostenuto la nostra redditività" ha dichiarato il ceo Daniel Grieder – "la volatilità macroeconomica e geopolitica rimane elevata, pesando sul sentimento dei consumatori e impattando sulle nostre performance commerciali dall'inizio dell'anno. In questo contesto, rimaniamo concentrati e vigili, monitorando attentamente gli sviluppi del mercato globale". Hugo Boss: il titolo scivola in Borsa, -4,36% I risultati di Hugo Boss non hanno convinto gli investitori, con il titolo che registra una flessione del 4,36%, scambiato intorno ai 36,40 euro. Le stime degli analisti prevedevano vendite per 4,26 miliardi di euro nel 2024 e 4,44 miliardi nel 2025, con un Ebit atteso a 410 milioni di euro, in linea con le previsioni aziendali.