Hedge fund all’attacco: hanno acquistato titoli high tech e farmaceutici approfittando del calo delle Borse

Il crollo delle Borse del 5 agosto 2024, sebbene devastante, ha offerto un’opportunità agli hedge fund per accumulare titoli a prezzi scontati e ha dimostrato come i ribassi possano rappresentare un’opportunità

Lunedì 5 agosto 2024 verrà ricordato come una giornata nera per i mercati finanziari globali. Il crollo della Borsa di Tokyo ha avuto un effetto domino, travolgendo gli altri mercati mondiali e provocando perdite pesanti. Tuttavia, mentre i piccoli investitori hanno subito danni considerevoli, gli hedge fund e gli investitori esperti hanno visto in questo caos un’occasione d’oro per fare affari.

Hedge fund a caccia di occasioni

Un report di Goldman Sachs, visionato da Reuters, rivela che gli hedge fund hanno colto al volo l’opportunità offerta dal crollo del 5 agosto: quella giornata ha visto la più grande ondata di acquisti degli ultimi cinque mesi, segnando un’inversione di tendenza rispetto alle settimane precedenti, quando gli speculatori avevano venduto più di quanto avessero acquistato. Invece di fuggire dal mercato, i fondi speculativi hanno approfittato dei ribassi per accumulare titoli a prezzi stracciati. Secondo l’analisi della banca, che monitora i flussi dei suoi clienti hedge fund, questi ultimi hanno concentrato i loro investimenti su settori con alto potenziale di rialzo, come la tecnologia (ad eccezione dell’hardware) e la sanità, ma hanno anche investito in beni di prima necessità e servizi pubblici. Al contrario, hanno ridotto le loro esposizioni nei beni di consumo discrezionali, nell’immobiliare e nel settore finanziario, ristrutturando così il loro portafoglio in previsione di future opportunità.

La strategia degli hedge fund è stata chiara: “comprare sui minimi”. Quando l’indice tecnologico ha perso il 3,8% il 5 agosto, i fondi hanno colto l’occasione per incrementare le loro posizioni lunghe nel settore, focalizzandosi in particolare su semiconduttori e software. Tuttavia, nonostante questo slancio, gli hedge fund continuano a essere sottopesati nel settore tecnologico, ai livelli più bassi degli ultimi dieci anni.

Borsa, l’altra faccia del crollo: opportunità di acquisto

Il crollo delle Borse non è solo un momento di crisi; è anche un’opportunità per gli investitori accorti. Le perdite e i ribassi di mercato offrono la possibilità di eliminare titoli sopravvalutati e di acquistare azioni a prezzi inferiori, con un potenziale di rialzo significativo. Oppure, si può approfittare dei ribassi per accumulare liquidità e prepararsi a cogliere occasioni più vantaggiose in futuro, come Warren Buffet “l’Oracolo di Omaha”. In altre parole, mentre molti vedono solo il caos, i più esperti possono riconoscere un’opportunità per costruire un portafoglio più solido e redditizio.

La strategia di Warren Buffett

Nonostante il recente crollo dei mercati, Buffett ha dimostrato come una gestione strategica della liquidità possa rivelarsi vantaggiosa. La sua holding, Berkshire Hathaway, vanta una liquidità colossale di 276,9 miliardi di dollari, avvicinandosi ai 300 miliardi. Buffett ha saputo approfittare della tempesta dei mercati per vendere azioni che considerava sopravvalutate e per ristrutturare il portafoglio della sua holding.

Il guru di Wall Street ha ridotto in modo significativo le sue partecipazioni in banche e big tech. Solo nel secondo trimestre, Berkshire Hathaway ha venduto circa 390 milioni di azioni di Apple, riducendo la partecipazione a un valore di 84,2 miliardi di dollari, con una diminuzione del 49,2%. Questa decisione segue una riduzione del 13% della quota di Apple già avvenuta nel primo trimestre. Inoltre, Buffett ha venduto azioni di Bank of America per un valore di 3,8 miliardi di dollari in 12 giorni, riducendo la quota della Berkshire a un 12,1%.

Buffett ha adottato una strategia basata sui fondamentali e sui cicli di mercato. La sua filosofia è chiara: investire quando le opportunità sono concrete e i rischi minimi. Come ha dichiarato durante l’incontro annuale con gli azionisti di Berkshire Hathaway, “Ci piacerebbe spendere la nostra liquidità, ma lo faremo solo quando troveremo occasioni che comportano pochi rischi e possono generare grandi profitti”.