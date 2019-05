Guber Banca rileva Npl per 350 milioni

La banca fondata nel 1991 da Francesco Guarneri e Gianluigi Bertini ha acquistato altri tre portafogli di crediti in sofferenza: da inizio anno ha rilevato oltre 1 miliardo di Npl.

Guber Banca, attiva nel settore del credit management in Italia con circa 9 miliardi di euro di crediti in gestione, ha annunciato l’acquisizione di tre portafogli per un valore nominale complessivo di oltre 350 milioni di euro sul mercato secondario. In totale le operazioni da inizio anno sono così 5, per un valore complessivo di oltre 1 miliardo.

Gli ultimi tre portafogli presentano una composizione mista, definita da:

una componente chirografaria (i cui crediti sono derivanti da prestiti al consumo e carte di credito) con un GBV di 327,5 milioni per circa 46 mila posizioni sul territorio nazionale;

una componente ipotecaria, dal valore lordo di 23,9 milioni pari a 30 posizioni localizzate prevalentemente in Emilia Romagna e in Lombardia.

Guber Banca, fondata nel 1991, è specializzata nell’attività di servicing e nell’acquisto diretto di portafogli, anche in partnership con investitori terzi.

Federico Guarneri, responsabile divisione Crediti Bancari di Guber Banca, ha così commentato: “Con questa operazione, Guber Banca prosegue nel percorso di consolidamento della sua strategia di business. Da inizio anno la Banca ha infatti concluso cinque acquisizioni di portafogli NPL per un valore nominale di oltre 1 miliardo di euro confermando il focus nel settore distressed e ponendo delle solide basi per lo sviluppo di future iniziative anche nell’ ambito dei crediti in bonis, come il factoring di imminente lancio”.