Grillo torna alle comiche e attacca Open Fiber

Il comico pentastellato attacca l’Ad di Open Fiber e indica al governo cosa fare nella delicata partita sulla rete unica ma l’editto fa più sorridere che altro. Gubitosi (Tim) all’assemblea Assinform sottolinea l’urgenza della digitalizzazione del Paese

Beppe Grillo torna alla comicità, come un tempo. Il comico e padre storico del Movimento Cinque Stelle (M5S) si è lanciato in una delle sue invettive e ha preso di mira, con un intervento a gamba tesa pubblicato sul suo blog, l’amministratrice delegata di Open Fiber (OF) Elisabetta Ripa. La manager deve andare a casa, sostiene il comico pentastellato, perché non è all’altezza del suo incarico.

Forse Beppe Grillo ha qualche incarico istituzionale che possa alla lontana giustificare una presa di posizione così radicale nei confronti dell’Ad di una società che opera sul mercato e i cui azionisti sono, al 50% ciascuno, la Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e l’Enel? Assolutamente no. Ha allora un ruolo politico che possa avvalorare la posizione che ha assunto? Domanda retorica: il M5S è alla perenne ricerca di un leader che non c’è. Lui stesso ha fatto il passo indietro, rinunciando ad una posizione in primo piano.

Quindi? L’editto di Grillo sembra dunque da interpretare come l’ennesima boutade nel grande spettacolo della politica grillina. Se non fosse che va a toccare un settore strategico per l’Italia, quello della digitalizzazione del Paese che OF sta portando avanti posando fibra ottica là dove nessun altro era andato a metterla, la cosa finirebbe qui. Invece il comico-politico ha voluto dare indicazioni al governo su come dovrebbe procedere nella delicata partita sulla rete unica: una volta sostituita l’Ad, il governo dovrebbe aumentare la quota di Cdp in Tim, convincere i francesi di Videndi ad andarsene e ridimensionare Enel a ruolo di semplice azionista che investe ma non incide. Naturalmente, nessun accenno al fatto che Enel è una società quotata, altrettanto lo è Tim come pure operano su un mercato in forte concorrenza WindTre, Vodafone, Sky Italia che si sono rivolte a OF per la rete in fibra.

Ecco l’agenzia Radiocor che ha riportato l’attacco di Beppe Grillo:

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – Roma, 22 giu – “Cambiare subito l’amministratrice delegata di Open Fiber” che “non e’ all’altezza”, “fare entrare Cdp in Tim con un’ulteriore cifra del capitale che deve essere pari a quella di Bollore'” e, “dalla posizione di forza di Cdp proporre ai francesi di vendere”. Sono le proposte di Beppe Grillo, sul suo blog, per procedere alla realizzazione di una rete unica in fibra ottica in Italia. In questo modo, dice Grillo “avremmo la maggioranza di Tim per avviare la creazione di un’unica societa’ integrata rete mobile, 5G, banda ultra-larga. Evitando che due soggetti con partecipazioni statali (cioe’ Tim e Open Fiber, che hanno entrambe Cdp come azionista) si facciano la guerra”. Per questo progetto, continua Grillo, “il ceo di Cdp Fabrizio Palermo, e’ pronto a spiegarne i dettagli?”. Grillo sottolinea, a monte di queste conclusioni, “il completo fallimento dell’operazione Open Fiber, la societa’ che avrebbe dovuto spingere la digitalizzazione e lo sviluppo della fibra in tutta Italia”. Enel, azionista al 50% di Open Fiber, “purtroppo non e’ compatibile con questo progetto, perche’ pretende di amministrare Open Fiber, comportandosi da ‘padre padrone’ e non semplicemente da azionista”.

Il risultato in Borsa, al momento, non sembra premiare l’azione di Grillo: Tim – 1,92% a 37 centesimi intorno alle 12:40, quando il Ftse Mib perde lo 0,22%. L’uscita del comico genovese è avvenuta poco prima che Luigi Gubitosi, Ad di Tim e vice presidente di Confindustria con delega al digitale, intervenisse all’assemblea Anitec-Assinform. Un intervento, quello di Gubitosi, tutto incentrato sulla necessità di accelerare la digitalizzazione del Paese come stimolo alla ripresa economica e all’innovazione dopo l’emergenza Covid-19.

“L’emergenza sanitaria – ha detto l’Ad di Tim – ci ha fatto notare ancora di più alcune criticità storiche”, tra esse spicca il digital divide che ha diviso il Paese “tra chi ha accesso alla rete e chi no, in particolare nelle aree bianche”. Gubitosi ha definito “imprescindibile lo sviluppo delle reti in banda ultra larga, in fibra e 5G”. Della rete in banda ultra-larga, ha evidenziato il manager, “abbiamo testato il valore durante la crisi, immaginiamo come sarebbe stata senza una rete funzionante, e pensiamo a chi non ha potuto usufruire di queste leve” a causa del digital divide. Per Gubitosi “l’Iot, il cloud, l’intelligenza artificiale sono i nuovi strumenti per innovare il tessuto produttivo del Paese”. Nessun riferimento al tema della rete unica.