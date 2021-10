Green bond Ue: richieste a 120 miliardi per il primo lancio

Le richieste della prima emissione hanno superato di oltre 10 volte l’offerta, che è di 12 miliardi – I titoli hanno scadenza a 15 anni

L’Unione europea ha lanciato oggi il primo maxi green bond. L’emissione vale in tutto 12 miliardi di euro e ha scadenza a 15 anni. Servirà a finanziare parte del piano Next Generation EU con il quale Bruxelles mette sul piatto 750 miliardi di euro per favorire la ripresa dell’economia Ue dalla crisi pandemica. L’obiettivo debella Commissione europea è di raccogliere 250 miliardi di euro entro il 2026, circa un terzo dell’intero piano. L’emissione era stata annunciata suscitando un enorme interesse da parte degli investitori: il riscontro è stato immediato, con la domanda che è arrivata a superare di 10 volte l’offerta, scavallando quota 120 miliardi.

Il successo del bond consentirà alla Ue di risparmiare sugli interessi, collocando il titolo con un rendimento inferiore rispetto a quanto previsto inizialmente.

L’operazione è curata da Bank of America, Credit Agricole, Deutsche Bank, Nomura e Td Securities come joint lead managers.