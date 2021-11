Grafene, Directa Plus riceve il Green Economy Mark

Il riconoscimento ottenuto dalla Borsa di Londra viene assegnato alle aziende che generano almeno il 50% dei profitti da prodotti e servizi che favoriscono l’economia circolare

Il grafene cambierà il futuro dell’innovazione e del pianeta. Lo dimostra il riconoscimento ottenuto da Directa Plus dalla Borsa di Londra dove è quotata dal 2016: il London Stock Exchange’s Green Economy Mark, assegnato solo alle imprese che dimostrano di generare almeno il 50% della loro revenue annuale da prodotti e servizi che contribuiscono all’economia verde globale.

In particolare, l’azienda comasca è riuscita ad ottenere il marchio grazie al suo processo di produzione del grafene. Directa Plus è l’unica azienda ad utilizzare solo processi fisici, protetti da brevetti, e non chimici. Il risultato è un prodotto totalmente sostenibile e di alta qualità.





Il London Stock Exchange’s Green Economy Mark è stato istituito nel 2019 ed è stato creato proprio per mettere in risalto quelle aziende quotate sulla piazza di Londra che offrono un contributo significativo alla transizione ecologica. Un dei temi sempre più a cuore agli investitori che propongono ai risparmiatori di tutto il mondo prodotti certificati sul piano della sostenibilità ambientale. Per questo motivo il marchio diventa un elemento chiave per decidere su quali azioni far confluire le proprie risorse.

Alla base della metodologia di assegnazione c’è il modello di dati Green Revenues sviluppato dalla FTSE Russell, società del gruppo LSE che calcola tutti i principali indici di Borsa Italiana e MTS. Fornisce un’analisi dettagliata di beni, prodotti e servizi ambientali ed è progettato per riconoscere sia le aziende di tecnologia verde “pure-play”, sia quelle di tutti i settori che contribuiscono in modo significativo alla transizione verso un’economia sostenibile e a basse emissioni di carbonio.

Giulio Cesareo fondatore e Ceo di Directa Plus ha commentato l’ambito riconoscimento: “Siamo orgogliosi che il nostro impegno nella green economy venga riconosciuto oggi anche dalla Borsa di Londra, sin dall’inizio ci siamo strutturati come un’azienda sostenibile, tenendo conto in ogni momento del nostro impatto sul mondo che ci circonda. La società e i suoi investitori sono fieri per il marchio ricevuto”.