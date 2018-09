Gpl, Maire Tecnimont: accordo da 248 milioni in Algeria

Siglato un accordo preliminare con Sonatrach per l’implementazione di un nuovo treno con una capacità di 8 milioni di standard metri cubi al giorno per l’estrazione di Gpl e Gas Condensato – Il titolo sale in Borsa

Maire Tecnimont sta per portare a casa un contratto da 248 milioni di dollari in Algeria. Lo ha annunciato la società, spiegando di aver siglato un accordo preliminare con la Direction Centrale Engineering & Project Management di Sonatrach per l’esecuzione del progetto “Lpg Train 4 – Zcina Hassi Messaoud”, che sarà realizzato all’interno del complesso Zcina, nell`area di Hassi Messaoud, in Algeria centrale.

Il progetto prevede l’implementazione di un nuovo treno con una capacità di 8 milioni di standard metri cubi al giorno per l’estrazione di GPL e Gas Condensato dal gas associato proveniente dagli impianti situati nelle vicinanze del complesso di Zcina.

Si tratta di un’estensione dell’impianto GPL di ZCINA già esistente (in produzione a partire dal giugno del 2013 con tre treni GPL), mirata ad aumentare la produzione di GPL e gas condensato dal giacimento di Hassi Messaoud.

L’accordo sarà confermato a seguito della finalizzazione degli allegati contrattuali con il cliente, ed è soggetto alla Final Award Notice del progetto da parte di Sonatrach. La firma ufficiale del contratto è prevista nel mese di settembre. Il completamento del progetto è previsto entro 30 mesi dalla data di avvio.

“Dopo le nostre recenti aggiudicazioni nel business della raffinazione, siamo veramente orgogliosi di questo risultato, che ci permette di entrare nel promettente mercato algerino nel settore vitale del trattamento gas, dove il nostro Gruppo ha maturato una significativa esperienza realizzando progetti in altri Paesi dell’area MENA negli ultimi anni”, ha detto Pierroberto Folgiero, amministratore delegato del Gruppo Maire Tecnimont.

“Siamo convinti che questo sia il primo passo di una collaborazione di lungo periodo con un cliente prestigioso come SONATRACH, anche in considerazione delle relazioni strategiche tra i nostri due Paesi, per quanto riguarda lo scenario globale dell’approvvigionamento energetico”.

A fine mattinata il titolo in Borsa della società italiana guadagna oltre il 3%, a 4,128 euro.