Giorgetti: tasse più alte per chi ha usufruito del Superbonus e aumenti graduali delle accise su benzina e diesel

Rendite catastali più alte per chi ha usufruito del Superbonus e accise maggiori su benzina e diesel: sono le novità emerse ieri dall’audizione in Parlamento del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Proteste in arrivo

Illustrando ieri il Piano strutturale di bilancio (Psb) davanti alle Commissioni parlamentari, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha ammesso che, dopo la revisione delle stime da parte dell’Istat, “è più difficile” conseguire nel 2024 una crescita del Pil dell’1%. Saremo sotto.

Ma la parte più succosa dell’intervento di Giorgetti è stata quella che riguarda le accise e le rendite catastali, dove sono affiorate novità di non poco conto. Per quanto riguarda le accise per benzina e gasolio, il ministro ha praticamente riconosciuto che ci saranno aumenti ma “con gradualità, per evitare contraccolpi per le categorie che usano il gasolio per scopi professionali”. In buona sostanza: accise più alte su benzina e diesel ma con prudenza.

Ma la novità più grossa riguarda le rendite catastali. Nel quadro di un generale riordino del catasto il ministro ha dichiarato che le tasse aumenteranno per chi ha usufruito del Superbonus. Apriti cielo.