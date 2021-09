Gioielleria Art Dèco: una tendenza in crescita

Il fascino dell’Art Déco nella gioielleria vintage sembra prendersi quel tempo dimenticato. Il successo delle aste internazionali ci induce a pensare che quel collezionismo da tempo esclusivo si sta evolvendo verso una nuova tendenza di stile e di investimento

L’Art Dèco é sempre stato uno stile amato principalmente dal pubblico americano, ma ora trova interesse anche in Europa e in Italia specie se i gioielli sono di importanti Maison o firmato da noti designer e i prezzi sono ancora accessibili per avviare una propria collezione.

L’Art Déco ha sfidato gli stereotipi tradizionali vittoriani ed edoardiani a favore di qualcosa che si rifiutava di guardare indietro, solo avanti, tra cui moda, mobili, architettura, accessori per la casa, automobili, teatri e, forse in particolare, gioielli. Alla base dello stile di design degli anni ’20 in tutte queste discipline c’era un acuto senso di modernità; il mondo stava cambiando rapidamente e i sostenitori dell’Art Deco volevano celebrare tutto ciò che era nuovo, futuristico e globale. Essere descritto come “Art Deco” alla fine degli anni ’20 e ’30 doveva essere considerato lussuoso, affascinante e ottimista su un futuro pieno di innovazioni nei trasporti, nella macchinazione e nelle imprese dell’ingegneria umana.

I gioielli Art Déco hanno risposto rapidamente alle mutevoli mode dell’epoca, consentendo alle donne di decorare le braccia nude e aggiungere drammaticità a lunghi abiti a trapezio a vita bassa. Alla fine degli anni ’20, i modelli di braccialetti erano incentrati su sottili maglie geometriche incastonate con diamanti e pietre preziose colorate in uno schema ripetuto. Più tardi, però, sono emersi modelli di polsini in oro, argento e platino che raccontavano storie di antiche culture attraverso simboli, pietre preziose scolpite e smalti. Con l’aumento della quantità di gioielli negli anni ’30, anche la quantità indossata. Strati di braccialetti sul polso e avvolti intorno alla parte superiore del braccio riflettevano il desiderio di divertimento dell’epoca, così come la rinascita dei braccialetti con ciondoli con elementi che tintinnavano quando chi li indossava si muoveva. Ogni creazione sopravvissuta è un pezzo di storia dell’arte, del design e della storia sociale, il tutto avvolto in diamanti, pietre preziose e metalli preziosi.

Immagine di copertina: Lotto in asta Fine Jewelry Sotheby’s (termine delle offerte online il 17 settembre 2021) Lady’s gem set and diamond cocktail watch, 1920s. stima 10,000 – 15,000 GBP