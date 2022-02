Gioco online, partnership tra E-play24 Ita e Italiaonline

E-play24 Ita ltd, concessionario italiano per il gioco a distanza, e Italiaonline Spa, la più grande internet company italiana, hanno siglato un’importante partnership commerciale, nell’ambito della quale Eplay 24, tramite la società interamente controllata E-play24 Retail srl, ha acquisito il 100% di Italiaonline Gaming S.r.l.

Operazione strategica nel mondo del gioco online tra E-play24 e Italianonline. A guidare le operazioni dell’accordo, in qualità di advisor, per la parte di E-play24, è lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati con il team coordinato dai partner Luca Neri e PierLuigi Samarotto. Per quanto riguarda Italiaonline, l’assistenza sugli aspetti contrattuali e regolamentari è stata fornita dal team legale interno guidato da Fabrizio Manzi, con il supporto di Alberto Fogola e Annamaria Milioti.

Sul piatto c’è lo sfruttamento del marchio “LIBEROGIOCO” e l’acquisizione della concessione di IOL Gaming Srl. I protagonisti dell’accordo sono entrambi realtà affermate in questo settore. Il momento è inoltre il più favorevole possibile. Un’analisi dei dati realizzata nel 2021 dall’Agimeg (Agenzia Giornalistica per il Mercato del Gioco) ha infatti evidenziato come, durante il periodo della pandemia, la spesa nelle scommesse sportive online sia cresciuta del 37.5% rispetto agli anni precedenti con una spesa complessiva di 997,7 milioni di euro.

Chi è E-play24

E-play24 è una società molto giovane, ma in poco tempo si già posizionata tra i primi operatori nel mercato regolamentato italiano grazie soprattutto alla qualità dell’offerta di gioco, alle innovative soluzioni proposte dalla piattaforma e al supporto specializzato nell’assistenza dei propri clienti.

“La nostra azienda è focalizzata a posizionarsi come leader nel mercato italiano del gioco online e questo accordo con Italiaonline porterà un nuovo ed importante impulso per raggiungere questo obbiettivo” ha commentato Antonio Tressanti, manager di E-play24.