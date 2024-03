Ginnastica mentale per un cervello vincente: Esercizio numero 5. Come selezionare il dettaglio rilevante

In molte situazioni capita che non si notino dettagli che possono essere importanti: il nostro cervello, in presenza di molte informazioni, deve essere in grado di selezionare velocemente ciò che interessa. Ecco l’esercizio di ginnastica mentale che allena tre nuove abilità cognitive: l’attenzione selettiva, la concentrazione e la velocità di elaborazione

Quante volte ci capita di cercare un oggetto per poi accorgerci che era lì, proprio sotto i nostri occhi?

Oppure incontriamo una persona e non prestiamo attenzione alle caratteristiche del suo volto o agli abiti che indossa. Altre volte camminiamo per strada e non ci accorgiamo di un cartello stradale, di una persona, di un negozio o di un qualsiasi altro dettaglio. Quando ci si trova in una di quelle situazioni, ovviamente il cervello deve saper selezionare tra tanti dettagli ciò che è più rilevante, ma a volte capita che non troviamo proprio ciò che ci interessa.

Siamo alla quinta puntata della rubrica un “cervello vincente”, frutto della collaborazione di FIRSTonline con il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo, docente all’Università Statale di Milano e presidente di Assomensana, l’associazione per lo sviluppo e il potenziamento delle attività mentali. Ogni domenica viene proposto su FIRSTonline un esercizio di ginnastica mentale che stimola un’abilità mentale diversa. Nel banner a destra della nostra home page sono raggruppati tutti gli esercizi già pubblicati, che hanno stimolato ogni volta una abilità diversa del nostro cervello.

Il nuovo esercizio del professor Iannoccari consente di potenziare l’attenzione e rafforzare la concentrazione, sviluppando un atteggiamento più focalizzato su ciò che ci interessa. Ecco come fare.

Le regole di base

Per ogni esercizio vi verrà indicato:

quali funzioni cognitive stimola

a che cosa serve nella vita di tutti i giorni

la consegna per svolgere l’esercizio

quanto dev’essere il tempo di esecuzione

come calcolare il punteggio

il traguardo per un punteggio ottimale

come renderlo più potenziante

quali varianti adottare per continuare a farlo

Esercizio di ginnastica mentale n. 5: Dettagliata-mente

Con il nuovo esercizio verranno sviluppate e potenziate tre nuove abilità cognitive:

Attenzione selettiva

Concentrazione

Velocità di elaborazione

Consegna: Leggere il brano qui sotto, tratto dal libro “Strategica-Mente: esercizi pratici per un cervello vincente a tutte le età (Carbone- Iannoccari; Il Sole 24 Ore, 2022) e contare, il più velocemente possibile, tutte le lettere “A” presenti nel testo. Dopo aver svolto il compito, rileggere il testo più lentamente per rilevare l’esattezza del precedente conteggio.

Ecco il testo: Ti piacerebbe avere una mente in forma e un cervello allenato a qualsiasi età? Cosa faresti per costruirti delle capacità di memoria, concentrazione, linguaggio, ragionamento, velocità di pensiero rapidi ed efficienti? Per avere una mente lucida, efficiente e in forma e ottenere maggiori successi nella tua vita devi sapere tre cose: come mantenere la mente focalizzata su ciò che ti interessa, quali sono le migliori strategie per memorizzare, come essere pronti e veloci quando serve. Per raggiungere questi obiettivi occorre soprattutto: conoscere come funziono mente e cervello, apprendere e utilizzare le giuste strategie, allenare le abilità mentali per potenziarle e farle crescere sempre di più.

Tempo di esecuzione: 60 secondi.

Punteggio: 100 punti se si sono trovate tutte le lettere. 10 punti in meno per ogni lettera persa.

Traguardo: totalizzare almeno 100 punti nel tempo dato.

Potenziamento: ripetere l’esercizio ogni volta che si vuole, riducendo i tempi di ricerca.

Varianti: Ripetere l’esercizio in modi diversi:

svolgere il compito cercando lettere diverse (es. B, C, D, ecc.); svolgere il compito utilizzando altri testi di 10-12 righe (articoli di riviste, siti Internet, libri, ecc.).

Invito: Scrivi nei commenti quanto tempo hai impiegato a trovare correttamente tutte le lettere 😉