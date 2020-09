Giappone, Yoshihide Suga nuovo premier nella continuità

Suga prenderà il posto del dimissionario Shinzo Abe e sarà nominato ufficialmente il prossimo 16 settembre dopo aver vinto le primarie del partito liberal-democratico

Yoshihide Suga sarà il nuovo premier del Giappone. L’attuale capo di Gabinetto prenderà il posto del dimissionario Shinzo Abe, di cui fino a pochi mesi fa era il braccio destro.

Suga sarà nominato nei prossimi giorni dal partito liberal-democratico dopo aver vinto le primarie interne del partito che guida il governo di centrodestra con 377 voti a favore su 535, battendo l’ex ministro degli Esteri Fumio Kishida e l’ex ministro della Difesa Shigeru Ishiba.

Settantun anni, figlio di un agricoltore, Suga è stato un fedele sostenitore del premier uscente a partire dal suo secondo mandato, nel 2012, ed era appoggiato da una delle più potenti fazioni all’interno del partito perché in grado di garantire la continuità delle riforme di Abe.

Quest’ultimo, dopo le dimissioni annunciate due settimane fa per motivi di salute, lascerà formalmente il suo incarico di Primo Ministro mercoledì 16 settembre. Poco dopo il Parlamento si riunirà per scegliere il suo successore, ma dato che i liberal-democratici hanno una solida maggioranza nella Camera bassa, l’organo che sceglie il Premier, sulla nomina di Suga non sembrano ormai esserci dubbi.

Il nuovo Primo ministro rimarrà in carica fino a settembre del 2021 e secondo le aspettative dei principali analisti politici agirà in forte continuità con il suo predecessore. Il Giappone continuerà dunque sulla strada dell’Abenomics, la politica monetaria ultra espansiva inaugurata nella primavera del 2013 allo scopo di sollevare il Giappone dalla decennale depressione economica. Le difficoltà da affrontare non saranno poche: il PIL, nonostante la liquidità immessa, continua a crescere lentamente, il debito pubblico è molto alto e il tasso di inflazione è rimasto più basso di quanto progettato. Da tenere in considerazione anche l’impatto della pandemia di coronavirus che, tra le altre cose, ha costretto il Paese a rinviare le Olimpiadi di Tokyo.