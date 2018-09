Genova, scelto il Commissario: è un manager Fincantieri

Il Governo ha nominato Claudio Andrea Gemme, genovese doc della zona Rossa, Commissario per Genova ma la sua appartenenza a Fincantieri solleva un conflitto d’interessi per la ricostruzione del Ponte.

Il Governo ha individuato in Claudio Andrea Gemme il commissario per la ricostruzione del ponte di Genova. Gemme è al momento dirigente di Fincantieri e membro della giunta di Confindustria. Genovese, 70 anni, il manager è laureato in Scienze Economiche e Politiche, indirizzo Politico Internazionale, e tra le sue cariche annovera quella di Presidente di Fincantieri SI Spa (Sistemi Integrati), membro del Consiglio di Amministrazione di Isotta Fraschini Motori Spa, Presidente ANIMP Associazione Nazionale Impiantistica Industriale, membro del Cda Fincantieri Marine Systems North America. Dal novembre 2016 è anche direttore della Divisione Systems & Components di Fincantieri, cui fanno capo le BU Accomodation & Entertainment, Electric & Electronic Systems.

In Confindustria è membro dell’Advisory Board, Presidente del Gruppo Tecnico Industria e Ambiente, membro del Comitato per l’implementazione della riforma e definizione dei protocolli di aggregazione (Commissione Pesenti). Fa parte del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza. Esperto di energia e di efficienza energetica, ha un lungo passato in Finmeccanica, dove entra nel 1973, e nel gruppo Ansaldo.

Essendo Gemme un alto manager di Fincantieri, è evidente che la sua nomina solleva un conflitto d’interessi rispetto ad altre imprese e altri soggetti che vorranno scendere in campo per la ricostruzione del Ponte ma il Governo, malgrado i richiami degli enti locali liguri, non sembra andare per il sottile.