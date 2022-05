Generali Welion: Paolo De Santis nominato Amministratore delegato e direttore generale

Il manager, già nel gruppo da diversi anni, subentrerà a Cesare Lai



Paolo De Santis, romano, classe 1966, laureato alla Sapienza, dal primo giugno prossimo ricoprirà la carica di amministratore delegato e direttore generale di Generali Welion, la società di servizi dedicata a welfare integrato e ai servizi per la salute che fa capo a Generali Italia. De Santis, che negli anni 2002-2003 è stato responsabile dell’ufficio tecnico del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, subentrerà a Cesare Lai.

Chi è Paolo De Santis ?

Manager del gruppo con pluriennale esperienza nel settore assicurativo e in particolare nel settore della Salute, De Santis già ricopre la carica di Chief Health & Welfare Officer di Generali Country Italia. Riporta direttamente Marco Sesana, Country Manager & CEO di Generali Italia e Global Business Lines.



Generali Welion è la società di servizi di Generali Italia dedicata a welfare integrato e ai servizi per la salute. Welion conta su più di 511,7 milioni di euro di raccolta premi salute, oltre 2.000 strutture sanitarie convenzionate nel network Welion, più di 300 risorse dedicate al business salute e welfare e più di 1,1 milioni di assistiti.



Generali Italia conta oltre 24,6 miliardi di euro di premi totali e una rete capillare di 40 mila distributori, oltre ai canali online e di bancassurance. Conta 13.000 dipendenti e 120 miliardi di euro di asset under management. A Generali Italia fanno capo Alleanza Assicurazioni, Cattolica Assicurazioni, Das, Genagricola, Genertel e Genertellife, Generali Welion e Generali Jeniot.