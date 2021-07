Generali-Vitality Group: partnership estesa al 2028

La partnership sarà estesa anche all’Italia, alla Repubblica Ceca e alla Polonia.

Generali e Vitality Group, il business internazionale di Discovery Group, hanno esteso la loro partnership europea per Generali Vitality, il programma di salute e benessere “progettato per incoraggiare e premiare i comportamenti virtuosi dei clienti che cercano uno stile di vita più sano. Dal 2014 Generali detiene i diritti del programma nell’Europa continentale”, spiega la società in una nota.

La partnership si potrarrà fino alla fine del 2028 e sarà estesa a mercati chiave tra cui l’Italia (nel 2021), la Repubblica Ceca e la Polonia, nel 2022. Generali Vitality è già disponibile per i clienti in Spagna, in Germania, in Francia e Austria.

I programmi spagnoli e italiani includono inoltre una componente solidale, offrendo ai clienti l’opportunità di donare i premi guadagnati attraverso l’iniziativa The Human Safety Net, che mira a liberare il potenziale delle persone che vivono in contesti di vulnerabilità affinché possano trasformare la vita delle loro famiglie e delle comunità.

Bruno Scaroni, group chief transformation officer di Generali, ha affermato: “Il successo della partnership tra Generali e Vitality Group dimostra che il nostro impegno per la salute e il benessere dei nostri clienti è al centro di ciò che facciamo. L’accordo di proroga fino al 2028 è allo stesso tempo entusiasmante e testimonia il ruolo che riveste nel nostro prossimo piano strategico, per raggiungere nuovi mercati in tutta Europa. Generali Vitality crea un legame innovativo tra assicuratore e cliente perché incoraggia e premia scelte sane a beneficio degli individui e della società nel suo complesso. Di conseguenza, questo programma rappresenta un punto di forza nel nostro impegno di essere Partner di Vita per i nostri clienti”.

Barry Swartzberg, ceo di Vitality Group International, ha commentato: “ L’espansione della nostra partnership in Europa con Generali non è solo una testimonianza del comprovato successo del nostro modello assicurativo a valore condiviso, ma un’importante opportunità per motivare più persone a rimanere attive, mangiare bene e rimanere mentalmente forti e resilienti. Siamo entusiasti dell’opportunità di portare il programma Vitality ai cittadini di Spagna, Italia, Repubblica Ceca e Polonia.”.