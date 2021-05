Generali: utili oltre le attese e redditività in forte crescita

Trimestrale in grande spolvero del Leone, con risultato operativo e utile netto migliori del previsto – Nessun accenno alle richieste di modifiche della governance avanzate da Caltagirone

Generali chiude il primo trimestre 2021 con un utile netto pari a 802 milioni di euro, in netta crescita rispetto ai 113 milioni registrati nello stesso periodo del 2020 (dato su cui avevano pesato significative svalutazioni sugli investimenti e l’onere per il Fondo Straordinario Internazionale per il Covid-19). In media, gli analisti si aspettavano profitti per 750 milioni.

Il risultato operativo sale invece a 1,6 miliardi di euro (+11%), soprattutto grazie allo sviluppo dei segmenti Danni e Asset Management. “Resiliente”, rileva una nota, il contributo del segmento Vita.

In particolare, Generali registra premi lordi per 19,7 miliardi (+4,2%), con un aumento sia nel ramo Vita (+5,5%) che nel comparto nel Danni (+1,9%).

La raccolta netta Vita cresce a 3 miliardi (+1%) ed è concentrata sulle linee unit-linked e puro rischio.

Gli Asset Under Management complessivi del gruppo sono pari a 671,6 miliardi (+1,1%).

Sul versante patrimoniale, la posizione di capitale viene definita “estremamente solida”, con il Solvency Ratio di Gruppo al 234%, che “beneficia di un’eccellente generazione di capitale e dell’andamento positivo del mercato”, prosegue la nota.

Combined Ratio a 88,0% (-1,4 p.p.) e New Business Margin a 4,44% (+0,4 p.p.).

Sostanzialmente stabile il patrimonio netto, a 30,067 miliardi (+0,1%).

Per quanto riguarda i target, alla luce dei risultati raggiunti nel primo trimestre del 2021, Generali conferma l’obiettivo di una crescita annua composta degli utili per azione 2018-2021 tra il 6% e l`8%. Il Leone prevede, inoltre, un RoE 2021 maggiore dell’11,5% e dividendi cumulati 2019-2021 tra i 4,5 e i 5 miliardi di euro, “subordinatamente al contesto regolatorio”.

“Il Gruppo chiude il primo trimestre 2021 con un’ottima performance, in linea con i suoi obiettivi, a conferma dell’efficacia della strategia Generali 2021 – commenta il Cfo, Cristiano Borean – Il gruppo rimane tra i più solidi del settore assicurativo con un’eccellente posizione di capitale. Prosegue il ribilanciamento del mix produttivo Vita, che ci ha consentito di mantenere un’ottima profittabilità nell’attuale scenario di bassi tassi di interesse. Generali registra ancora una volta il migliore e meno volatile Combined Ratio tra i peer e consegue ottimi risultati nell’Asset Management e negli altri segmenti. La forte crescita del risultato operativo e dell’utile netto dimostra che il gruppo continua a operare con efficacia in uno scenario macroeconomico ancora incerto a causa della crisi pandemica”.

Il comunicato non contiene alcun accenno alle richieste di modifiche della governance avanzate da Caltagirone.