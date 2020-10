Generali sottoscrive aumento di capitale di Cattolica e sale al 24,4%

A seguito degli accordi di partnership strategica, Generali ha sottoscritto l’aumento di capitale riservato da 300 milioni lanciato da Cattolica e ne diventa il socio di riferimento – Quattro le aree in cui si svilupperà la partnership

Facendo seguito alla partnership strategica approvata dalle due compagnie in giugno, Assicurazioni Generali ha sottoscritto l’aumento di capitale riservato di Cattolica Assicurazioni per un ammontare di 300 milioni di euro per effetto del quale il Leone diventa il primo azionista della compagnia veneta con il 24,46% del capitale.

La ricapitalizzazione di Cattolica è uno dei presupposti per implementare e sviluppare la partnership strategica con Generali con crescita profittevole sui servizi danni e su asset management in Italia.

Quattro le aree in cui si snoderà l’alleanza: 1) Asset management dove il Leone gestirà il portafoglio investimenti di Cattolica; 2) Internet of Things: Generali offrirà ai clienti di Cattolica la sua innovativa piattaforma per lo sviluppo del business telematico auto, casa, pet e imprese; 3) Business Salute: Generali offrirà ai clienti di Cattolica i servizi innovativi di Generali Welion; 4) Riassicurazione: c’è un accordo di collaborazione tra le due compagnie con Generali principale partner in relazione a una quota di rischi da riassicurare.

Nel contesto dell’operazione Cattolica-Generali verrà inoltre offerta in opzione agli azionisti la seconda tranche di aumento di capitale da 200 milioni di euro della compagnia veneta. Tre rappresentanti di Generali sono infine stati cooptati nel cda di Cattolica in sostituzione degli amministratori che si sono dimessi.