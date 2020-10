Generali: ok al nuovo codice di corporate governance

Via libera dal Consiglio d’amministrazione: il nuovo pacchetto di regole sarà applicato a partire dall’anno prossimo

Il Consiglio d’amministrazione del gruppo Generali, riunitosi sotto la presidenza di Gabriele Galateri di Genola, ha dato il via libera mercoledì all’adozione di un nuovo codice di corporate governance. Il documento aveva ricevuto il via libera del comitato per la corporate governance ed era stato poi pubblicato il 31 gennaio 2020. La notizia è stata annunciata dal Leone in una nota.

Con il nuovo pacchetto di regole sulla corporate governance, Generali punta ad “assicurare il costante allineamento delle società quotate alle best practice internazionali”, spiega il gruppo.

La compagnia applicherà il nuovo codice a partire dall’anno prossimo, informandone il mercato nella relazione sul governo societario che sarà pubblicata nel corso del 2022.