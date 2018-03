Generali Italia lancia tre nuove strutture di Country

Generali Country Italia accelera su innovazione dell’offerta e su servizi più orientati ai comportamenti dei clienti. Al via le tre nuove strutture di Country al servizio di tutte le società in Italia: Generali Italia, Alleanza, Genertel, Generali Welion

Strategic Marketing di Country per una maggiore focalizzazione su Cliente Mercato-Rete per meglio intercettare i trend di mercato e i comportamenti dei clienti,

di Country per una maggiore focalizzazione su Cliente Mercato-Rete per meglio intercettare i trend di mercato e i comportamenti dei clienti, Business Transformation per l’accelerazione della trasformazione digitale, lo sviluppo di nuove soluzioni assicurative connesse (Connected Insurance), modelli di advanced analytics e il disegno di una nuova esperienza del cliente,

per l’accelerazione della trasformazione digitale, lo sviluppo di nuove soluzioni assicurative connesse (Connected Insurance), modelli di advanced analytics e il disegno di una nuova esperienza del cliente, Health & Welfare per una guida alla crescita a livello di Country nel business Salute, ad alto potenziale ed elevato impatto sociale, in linea con lo sviluppo dei servizi di offerta di Generali Welion.

Marco Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia, ha dichiarato: “Vogliamo accelerare nella trasformazione del nostro business per offrire la migliore customer experience ai nostri 10 milioni di clienti. È fondamentale investire in soluzioni innovative e connesse, nell’analisi avanzata dei dati, intercettare i trend di mercato e comprendere i bisogni e i comportamenti dei nostri clienti. Questo nuovo assetto ci permetterà di essere più efficaci sul mercato, di avere un’offerta sempre più innovativa e personalizzata e allargare la nostra base clienti”.

“Lo sviluppo della migliore esperienza per i clienti, di un’offerta sempre più personalizzata, di servizi innovativi disegnati sui comportamenti e la crescita in segmenti di business strategici sono alla base della nuova organizzazione di Generali Country Italia, che inserisce tre nuove funzioni per supportare Generali Italia, Alleanza, Genertel e tutte le altre società della Country” questo quanto si legge nella nota diramata dall’azienda..

Nelle dettaglio, nasce la funzione di Strategic Marketing per indirizzare in modo integrato a livello di Country le tematiche Cliente-Mercato-Rete e lo sviluppo delle soluzioni assicurative. La nuova funzione è affidata a Federica Alletto che mantiene le responsabilità in ambito Commerciale di Genertel e Genertel Life.

Allo stesso tempo, viene rafforzato il ruolo della funzione di Marketing di Generali Italia che avrà anche responsabilità sul processo di sviluppo prodotti nell’ambito della struttura di Stefano Gentili, Chief Marketing & Distribution.

Estesa a livello di Country la funzione di Business Transformation, guidata da Francesco Bardelli, per l’accelerazione del Programma di Semplificazione e Trasformazione Digitale, lo sviluppo di nuove soluzioni connesse (Connected Insurance), il design di una esperienza eccellente (Customer Experience Design) e l’utilizzo di modelli di analisi dati avanzati e big data (Advanced Analytics). La Compagnia punta a creare per tutte le società della Country un centro di eccellenza su Advanced Analytics, IoT e Design Thinking per supportare il business e promuovere nuove soluzioni innovative.

Viene creata la funzione Health & Welfare con la responsabilità del presidio e sviluppo integrato a livello di Country del business salute e welfare, affidata ad Andrea Mencattini attuale AD di Generali Welion, la nuova società di Generali Italia dedicata ai servizi di welfare integrato.

Inoltre, Massimo Monacelli, attuale Chief Property & Casualty and Claims Officer e Giancarlo Bosser attuale Chief Life & Employee Benefits Officer di Generali Italia assumono la responsabilità di indirizzo e coordinamento tecnico delle attività assicurative a livello di Country.