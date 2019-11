Generali Italia lancia assicurazione sulla sostenibilità

GeneraSviluppo Sostenibile si compone di cinque portafogli di investimento che insieme combinano gli obiettivi dell’Onu per il 2030 sullo sviluppo sostenibile. È il cliente a scegliere in base ai propri valori i termini dell’investimento e valutarne l’impatto concreto – Il Ceo Sesana: “Oltre 100 mila clienti in 4 anni”

Sostenibilità è diventata parola d’ordine del fare impresa e vale anche in casa Generali Italia. Questa mattina, 21 novembre, è stata lanciata a Milano GeneraSviluppo Sostenibile, una soluzione assicurativa di investimento relativa agli obiettivi in materia di sostenibilità contenuti nell’agenda 2030 delle Nazioni Unite.

GeneraSviluppo Sostenibile offre ai clienti la possibilità di scegliere tra cinque portafogli che combinano i 17 obiettivi dell’Onu per promuovere una crescita economica che favorisca l’inclusione sociale e la tutela dell’ambiente.

I cinque portafogli di investimenti riguardano altrettante macro-aree di interesse: le pari opportunità, per investire in aziende che ne favoriscano il rispetto, la tutela delle minoranze e l’uguaglianza di genere promuovendo una crescita professionale equa; la crescita sostenibile, per investire in aziende che promuovono le “città intelligenti”, connotate da sviluppo tecnologico, rispetto dell’ambiente e della forza lavoro al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini; salute e benessere, per investire in aziende operative nel campo della salute, alimentazione naturale, prodotti e servizi che favoriscano uno stile di vita attivo e sano; consumo responsabile, per investire in aziende che attuano un’economia circolare che rispetta le risorse naturali in linea con la tutela dei mari e della terra; tutela del clima, per investire nelle energie rinnovabili e nelle aziende che implementano politiche ambientali a tutela delle risorse naturali.

L’investimento è completato dalla Gestione separata assicurativa GESAV con un patrimonio di oltre 43 miliardi di Euro.

Il cliente avrà la possibilità di scegliere l’obiettivo per lo sviluppo sostenibile più vicino ai propri valori, di investire in aziende sostenibili e successivamente misurare l’impatto della propria scelta tramite MioS, un sistema digitale che accompagna il cliente, insieme all’agente, in questo percorso di scelta, collocamento e misurazione dell’investimento.

Per esempio, se un cliente decide di investire sulla macroarea relativa alla tutela del clima, secondo i dati elaborati dal sistema MioS, verranno risparmiati in un anno oltre 900 mila litri d’acqua, pari a oltre 13 mila docce, e l’inquinamento sarà ridotto di 1.260 chilogrammi CO2, pari a 9 viaggi da Milano a Roma.

“Sostenibilità significa fare bene impresa con un impatto positivo sull’economia reale, cioè sulla vita delle persone. Oggi c’è un nuovo movimento di valori che coinvolge persone, comunità e imprese. Noi siamo parte di questo movimento con il nostro modo di fare impresa e con GeneraSviluppo Sostenibile in quattro anni puntiamo a coinvolgere oltre 100 mila clienti” ha spiegato Marco Sesana, Country Manager & Ceo Generali Italia.