Generali Italia e Genertel premiate per Rc Auto e qualità/prezzo

Le due compagnie hanno ottenuto diversi punteggi da primato da parte dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza.

Generali Italia e Genertel ottengono alcuni importanti riconoscimenti nell’edizione 2021 degli studi condotti dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza. In particolare in merito al prodotto Rc Auto, Generali Italia, che nel nostro Paese conta oltre 24,6 miliardi di premi totali, si è vista premiare per l’innovazione con il giudizio di “Ottimo” (il punteggio più alto del mercato assicurativo) assieme alla valutazione “Top” per la protezione completa; l’assistenza e la relazione con i clienti; il rapporto qualità-prezzo; la comunicazione con i clienti e l’offerta telematica. Da parte sua Genertel, la compagnia diretta fondata nel 1994, si è portata a casa il sigillo di “Ottimo” per la soddisfazione clienti; l’innovazione online; la comunicazione con i clienti; l’offerta telematica e il giudizio di “Top” per la protezione completa.

Inoltre, tra i 400 brand che formano la classifica delle aziende con il miglior Rapporto Qualità-Prezzo, sia Generali Italia che Genertel si aggiudicano il giudizio “Top Qualità-Prezzo” nella categoria finanza, rispettivamente nel settore assicurazioni con filiali e assicurazioni online. “L’ottenimento di tali riconoscimenti conferma il fatto che le due compagnie abbiano saputo coniugare, anche in un contesto come quello attuale caratterizzato dal Covid-19, da un lato vicinanza umana e relazionale al cliente; dall’altro cura e sviluppo del business”, sostiene una nota.

L’Istituto tedesco Qualità e Finanza è un ente indipendente che conduce analisi di prodotti, aziende e servizi, che ha realizzato la nuova edizione dell’indagine sulle tariffe e sulla qualità delle RC auto in Italia e quella sul rapporto qualità-prezzo. La prima si basa su un’indagine articolata in due parti: un confronto delle tariffe assicurative e un sondaggio sulla soddisfazione dei clienti con il servizio; la seconda su un sondaggio rappresentativo della popolazione italiana che ha raccolto oltre 800.000 giudizi di clienti in 95 settori dell’economia italiana, a formare poi una classifica con i migliori 400 brand.