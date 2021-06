Generali: grandi manovre in Malesia con AXA e Affin

Il Leone ha siglato accordi per dare vita a uno dei principali operatori assicurativi della Malesia, di cui deterrà il 70%

Generali ha siglato un’intesa per acquisire la maggioranza delle azioni detenute da AXA e Affin in due joint venture attive in Malesia: AXA Affin General Insurance Berhad (il 49,99% da AXA e il 3% da Affin e da altri azionisti di minoranza) e AXA Affin Life Insurance Berhad (il 49% da AXA e il 21% da Affin).

Il Leone ha inoltre chiesto alle autorità locali di poter acquisire la restante quota di MPI Generali Insurans Berhad (MPI Generali) da Multi-Purpose Capital Holdings Berhad (MPHB Capital), joint venture partner in Malesia.

Le transazioni sono soggette all’approvazione del Ministero delle Finanze malese e della Banca Centrale della Malesia.

Il costo di queste operazioni per Generali è pari a 262 milioni di euro, ma il prezzo è soggetto ad aggiustamenti al closing. L’impatto stimato sul Solvency Ratio del Gruppo è pari a circa -3,5 p.p.

A seguito delle transazioni, Generali opererà in Malesia attraverso due società, una attiva nel segmento Danni e l’altra nel segmento Vita. Nel Danni, Generali intende fondere le attività di MPI Generali con AXA Affin General Insurance. Una volta perfezionati gli accordi, il Gruppo deterrà il 70% di entrambe le società, Vita e Danni, che opereranno con il brand Generali. Affin Bank deterrà il restante 30%.

Grazie all’acquisizione Generali creerà il secondo operatore Danni per quota di mercato ed entrerà per la prima volta nel segmento Vita del Paese.

Il Gruppo stringerà con Affin Bank un accordo di bancassurance esclusivo per la vendita di prodotti convenzionali nei rami Danni e Vita.

Fondata nel 1975, Affin Bank è la decima banca del paese con oltre 110 filiali e si rivolge sia alla clientela retail sia alle aziende. È focalizzata su attività commerciali, di investment banking e relative alla finanza islamica, di intermediazione, di asset management e sottoscrizione di polizze Vita e Danni.