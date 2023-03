Gelato Day: il 24 marzo tutta Europa celebra con l’Apfelstrudel il gelato artigianale, la leadership è italiana

Il gelato artigianale fattura in Italia 2,7 miliardi di euro con 65.000 punti vendita e 300.000 addetti. Il Gelato Day è l’unica giornata che il Parlamento Europeo abbia finora dedicato ad un alimento. Il gusto dell’anno: l’Apfelstrudel, scelto dall’Austria, a base bianca con polpa di mela, aromatizzata con rum e olio di limone.

Conto alla rovescia per la 35esima edizione di “Gelato a Primavera” e l’XI Giornata Europea del Gelato Artigianale fissata per il 24 marzo. Numerose le iniziative che animeranno, tra gusto, solidarietà e cultura, tutta Italia ed Europa. A dare il via, “Gelato a Primavera”, l’evento che ogni anno dal 1986 vede per un’intera settimana i gelatieri di tutta Italia offrire un gelato agli alunni delle scuole elementari e materne per promuovere uno dei prodotti di eccellenza e più amati del made in Italy. E poi iniziative promozionali, presentazioni, manifestazioni solidali animeranno il periodo che precede il Gelato Day in Italia e all’estero.

Anticipa il Gelato Day anche l’evento di presentazione dell’XI edizione della Giornata Europea del Gelato Artigianale, che si terrà il 22 marzo presso la sede del Parlamento Europeo a Bruxelles, e a cui seguiranno, nel pomeriggio, a Liege, la conferenza stampa dedicata al Gelato Day a cura dell’associazione di gelatieri ARAGF e la degustazione del Gusto dell’Anno: l’Apfelstrudel.

Sarà proprio il Gusto dell’Anno scelto dall’Austria il protagonista assoluto del 24 marzo, XI Giornata Europea del Gelato Artigianale: tutte le gelaterie aderenti in Italia e in Europa lo offriranno ai loro avventori, nella sua ricetta originale o in creative varianti, e, tra queste, anche le eccellenze premiate dalla Guida Gelaterie d’Italia 2023 di Gambero Rosso, partner di questa undicesima edizione del Gelato Day. Numerose gelaterie celebreranno il Gelato Day organizzando iniziative volte a promuovere la cultura del gelato artigianale.

Sono importanti i numeri del gelato artigianale, che conta in Europa 9,8 miliardi di fatturato, 65mila punti vendita e 300 mila addetti, che vede l’Italia a tutti gli effetti capofila nel mondo, grazie a gelatieri, aziende di ingredienti, macchinari, vetrine, arredamenti, scuole e fiere dedicate al gelato.

Numeri eloquenti quelli italiani, con un fatturato totale di 2,7 miliardi e un 20% dei consumi movimentati dai turisti stranieri. La filiera indica alcune priorità per il comparto, tra cui l’istituzione di un tavolo di filiera ministeriale dedicato al gelato artigianale, un maggiore investimento nella formazione con un’offerta di corsi ad hoc nell’ambito degli istituti alberghieri, supporto concreto per le attività di internazionalizzazione delle aziende, spesso di piccole dimensioni, e una strategia basata su accordi commerciali che consentano il libero scambio, la riduzione dei dazi e la semplificazione burocratica.



La Giornata Europea del Gelato Artigianale è l’unica giornata che il Parlamento Europeo abbia finora dedicato ad un alimento. Celebrata il 24 marzo di ogni anno in tutti i Paesi europei, con eventi, incontri ed iniziative volti a diffondere la cultura del gelato artigianale, quella del “Gelato Day” è un’occasione unica per contribuire alla valorizzazione di questo prodotto, alla promozione del sapere artigiano e allo sviluppo della tradizione gastronomica del settore. Peculiarità del “Gelato Day” è il “Gusto dell’Anno”, scelto ogni anno da uno dei Paesi aderenti: per l’undicesima edizione del Gelato Day del 24 marzo 2023 sarà “Apfelstrudel”, scelto dall’Austria, gelato a base bianca con polpa di mela, aromatizzata con rum e olio di limone.

«Con la giornata odierna si apre a tutti gli effetti la stagione del gelato artigianale, commenta Domenico Belmonte, Presidente di Artglace. Grazie all’intervento e alla sentita partecipazione dei principali volti della filiera in Italia, il cui supporto è fondamentale per proseguire in un percorso di crescita confermato dai numeri – in Italia e all’estero – siamo lieti di poter condividere con professionisti e appassionati di tutta Italia e Europa le numerose iniziative che animeranno la Giornata Europea del Gelato Artigianale, all’insegna della qualità, della condivisione e del sapere artigiano».